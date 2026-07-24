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Das bekommt Red Bull für Klopp vom DFB

Für Jürgen Klopp wird eine Ablöse fällig, die als Spende an "Wings for Life" fließt. Weiters gibt es DFB-Spiele in Leipzig.

Das bekommt Red Bull für Klopp vom DFB Foto: © GEPA
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Jürgen Klopp ist neuer DFB-Bundestrainer. Die Deutschen stellten ihn am Freitag offiziell vor >>>

Dabei hatte der Ex-Liverpool-Coach eigentlich noch einen Vertrag bis 2029 als Head of Global Soccer bei Red Bull. Entsprechend musste verhandelt werden.

Spende und Heimspiele in Leipzig

Der DFB bedankte sich bei Red-Bull-Vertreter Oliver Mintzlaff für die Gespräche. An Red Bull fließt, wie der DFB offiziell bestätigt, eine Million Euro. Diese dient als Spende für die Stiftung "Wings for Life".

Weiters sichert sich Red Bull bis 2030 mindestens drei DFB-Heimspiele in Leipzig. Dort ist der von Red Bull gesponserte Verein RB Leipzig beheimatet.

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