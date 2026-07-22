Rudi Garcia ist nach der WM nicht mehr Teamchef von Belgien.

Jetzt soll der Nachfolger bereits feststehen. Laut Transferinsider Fabrizio Romano übernimmt der Niederländer Mark van Bommel und unterschreibt bis 2028.

Der Ex-Bayern-Kapitän betreute zuletzt zwischen 2022 und 2024 Royal Antwerpen, wurde mit dem Klub 2022/23 Doublesieger.

Kassierte Pleite gegen Salzburg

Davor folgte er 2021 Oliver Glasner in Wolfsburg nach, nach 13 Spielen war dort allerdings schon wieder Schluss. Eine 1:3-Pleite kassierte er damals in der UEFA Champions League beim Gastspiel gegen den FC Salzburg in Wals-Siezenheim.

Auch Nationalteamerfahrung kann der Ex-PSV-Coach vorweisen. 2014 war er Co-Trainer der niederländischen U17. 2015 bis 2017 assistierte er Bert van Marwijk bei Saudi-Arabien, 2018 war er dann ein halbes Jahr sein Co bei Australien.