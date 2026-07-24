NEWS

"Unerträglich" - De la Fuente ärgert sich über Argentinien

Der Weltmeister-Trainer kritisiert das Verhalten des Finalgegners scharf.

"Unerträglich" - De la Fuente ärgert sich über Argentinien Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © APA
Kommentare

Vier Tage nach dem gewonnenen WM-Finale gegen Argentinien hat Spaniens Teamchef Luis de la Fuente das Verhalten der Südamerikaner scharf kritisiert.

"Das ist auf jeden Fall unerträglich und inakzeptabel, so etwas darf nicht passieren", sagte der Coach am Donnerstag dem spanischen TV-Sender TVE.

"Was meiner Meinung nach hervorgehoben werden muss, ist unser Verhalten, vor allem angesichts solcher Aggressionen und Provokationen", erklärte der 65-Jährige weiter.

Rudelbildung nicht einmal bemerkt

De la Fuente selbst habe die Rudelbildung laut eigener Aussage nach dem Abpfiff gar nicht mitbekommen, da er währenddessen mit den Teammitgliedern gefeiert habe. Der Argentinier Leandro Paredes hatte sich nach dem Abpfiff der Verlängerung zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen.

Der Profi griff bei Rangeleien Spaniens Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden. Zuvor hatte er Eric Garcia geschubst. Der Weltverband FIFA hat wegen der Vorfälle nach dem Abpfiff eine Untersuchung gegen Argentinien eingeleitet.

Mehr zum Thema

Argentiniens Nicolas Otamendi beendet Nationalteam-Karriere

Argentiniens Nicolas Otamendi beendet Nationalteam-Karriere

Fußball WM
Fix: Ex-Bayern-Kapitän wird neuer Belgien-Teamchef

Fix: Ex-Bayern-Kapitän wird neuer Belgien-Teamchef

Fußball WM
4
Nach Paredes-Ausraster: Rückendeckung von Gavi

Nach Paredes-Ausraster: Rückendeckung von Gavi

Fußball WM
21
Nach WM-Verletzung: Barca muss vorerst auf de Jong verzichten

Nach WM-Verletzung: Barca muss vorerst auf de Jong verzichten

La Liga
Trump/Infantino-Skandal: Norwegens Verband kündigt Beschwerde an

Trump/Infantino-Skandal: Norwegens Verband kündigt Beschwerde an

Fußball WM
8
Herzog sorgt mit Pariasek-"Tattoo" für Lacher

Herzog sorgt mit Pariasek-"Tattoo" für Lacher

Fußball WM
3
WM 2026: Zwei Ex-Salzburger im Team des Turniers

WM 2026: Zwei Ex-Salzburger im Team des Turniers

Fußball WM
7

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball Fußball WM Luis de la Fuente Leandro Paredes Spanien (Team, Fußball) Argentinien (Teams, Fußball)