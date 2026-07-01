Hiobsbotschaft! Senegal-Stammkeeper muss von der WM abreisen

Am Mittwochabend trifft Senegal im WM-Sechzehntelfinale auf Belgien und spielt um den Einzug ins Achtelfinale (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Dabei muss der diesjährige Afrika-Cup-Finalist allerdings einen schweren Rückschlag hinnehmen. Wie Senegals Nationaltrainer Pape Thiaw auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bestätigte, wird Stammtorhüter Edouard Mendy auch dieses Spiel verletzungsbedingt verpassen.

Verletze sich gegen Norwegen

Bereits beim 5:0 gegen den Irak fehlte der FIFA-Welttorhüter des Jahres 2021, nachdem er sich bei der 2:3-Niederlage Senegals gegen Norwegen in der Gruppenphase eine Knieverletzung zugezogen hatte.

Der Keeper soll bereits abgereist sein, um sich bei seinem Klub Al-Ahli weiteren Untersuchungen zu unterziehen.