Nach dem überraschenden WM-Aus der Deutschen gegen Paraguay (zu den Highlights>>>) dürfte bei der DFB-Elf kein Stein auf dem anderen bleiben.

Während sich DFB-Sportdirektor Rudi Völler unmittelbar nach der Niederlage noch hinter Bundestrainer Julian Nagelsmann gestellt hatte, scheint dessen Verbleib beim DFB inzwischen alles andere als sicher. Intern soll seine Zukunft intensiv diskutiert werden.

"Wollen nicht zur Tagesordnung übergehen"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf äußerte sich im Teamquartier der deutschen Nationalmannschaft in Winston-Salem vor der individuellen Abreise der Spieler in einer Mitteilung deutlich.

"Nach der bitteren Niederlage gegen Paraguay und dem Ausscheiden bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko habe ich gestern noch länger mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und der sportlichen Leitung um Andreas Rettig und Rudi Völler zusammengesessen. Wir sind uns einig, dass das Abschneiden bei der WM nicht unseren Ansprüchen genügt", so Neuendorf.

Abschließend machte der 64-Jährige klar: "Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen."

Nagelsmann würde hohe Abfindung kassieren

Ein Knackpunkt bei einer möglichen Trennung könnte allerdings das Geld sein. Nagelsmanns Vertrag läuft noch bis 2028 und soll ihm rund sieben Millionen Euro pro Jahr einbringen.

Zwar soll der DFB über eine Klausel verfügen, die eine vorzeitige Vertragsauflösung ermöglicht. Nach Medienberichten greift diese jedoch nur im Falle eines Vorrunden-Aus. Da Deutschland die Gruppenphase überstand und erst im Sechzehntelfinale scheiterte, ist unklar, ob eine Trennung überhaupt ohne eine hohe Abfindung möglich wäre.

Übernimmt Jürgen Klopp?

Für den Fall, dass sich der DFB von Julian Nagelsmann trennt, könnte ein prominenter Nachfolger bereits in den Startlöchern stehen.

Wie "Sky" berichtet, soll Jürgen Klopp bereit sein, das Amt des Bundestrainers zu übernehmen – vorausgesetzt, der DFB tritt an ihn heran.

"Ich verstehe, dass mein Name genannt wird. Aber es ist nicht der Moment. Es gibt dazu nichts zu sagen“, hielt sich der derzeitige Fußballchef von Red Bull nach dem WM-Aus noch bedeckt.