Mexiko Mexiko MEX Ecuador Ecuador ECU
Endstand
2:0
2:0 , 0:0
  • VIDEO
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Highlights: Mexiko sieht wie ein Geheimfavorit aus

Mexiko zeigt gegen Ecuador auf und lässt Richtung Achtelfinale so gar nichts anbrennen. Die Highlights im VIDEO:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit Mexiko steht der zweite Co-Gastgeber der WM 2026 im Achtelfinale.

Gegen Ecuador gibt es ein ungefährdetes 2:0, bei dem Julian Quinones und Raul Jiménez noch in der ersten Halbzeit treffen (Spielbericht>>>).

Dort wird nun auf das Ergebnis des Sechzehntelfinales England gegen DR Kongo gewartet.

Die Highlights des Spiels:

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - David Villa (Spanien)
#18 - Christian Vieri (Italien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Souveräner Auftritt: Co-Gastgeber Mexiko schmeißt Ecuador raus

Souveräner Auftritt: Co-Gastgeber Mexiko schmeißt Ecuador raus

Fußball WM
1
WM-Update: Frankreich zaubert, Mexiko besiegt Ecuador

WM-Update: Frankreich zaubert, Mexiko besiegt Ecuador

Fußball WM
Mexiko setzt Lauf gegen Ecuador fort: Die Statistiken zum Spiel

Mexiko setzt Lauf gegen Ecuador fort: Die Statistiken zum Spiel

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Mexiko - Ecuador

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Mexiko - Ecuador

Fußball WM
Fan-Lärm: Ecuador reicht Beschwerde ein

Fan-Lärm: Ecuador reicht Beschwerde ein

Fußball WM
1
Highlights: Frankreich zaubert Schweden weg

Highlights: Frankreich zaubert Schweden weg

Fußball WM
Machtdemonstration! Frankreich untermauert Titelambitionen

Machtdemonstration! Frankreich untermauert Titelambitionen

Fußball WM

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball FIFA WM 2026 Fußball WM Mexiko (Team Fußball) Ecuador (Team, Fußball) Raul Jimenez