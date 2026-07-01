Highlights: Mexiko sieht wie ein Geheimfavorit aus

Mit Mexiko steht der zweite Co-Gastgeber der WM 2026 im Achtelfinale.

Gegen Ecuador gibt es ein ungefährdetes 2:0, bei dem Julian Quinones und Raul Jiménez noch in der ersten Halbzeit treffen (Spielbericht>>>).

Dort wird nun auf das Ergebnis des Sechzehntelfinales England gegen DR Kongo gewartet.

Die Highlights des Spiels: