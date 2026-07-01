Endstand
2:02:0 , 0:0
-
Julian Quinones
- Raul Jimenez
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Highlights: Mexiko sieht wie ein Geheimfavorit aus
Mexiko zeigt gegen Ecuador auf und lässt Richtung Achtelfinale so gar nichts anbrennen. Die Highlights im VIDEO:
Mit Mexiko steht der zweite Co-Gastgeber der WM 2026 im Achtelfinale.
Gegen Ecuador gibt es ein ungefährdetes 2:0, bei dem Julian Quinones und Raul Jiménez noch in der ersten Halbzeit treffen (Spielbericht>>>).
Dort wird nun auf das Ergebnis des Sechzehntelfinales England gegen DR Kongo gewartet.