Hier siehst du alle WM-Spiele live

Am 11. Juni startet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Ingesamt 104 Spiele stehen an.

Aus österreichischer Sicht werden alle Spiele live im Free-TV übertragen. Dabei teilen sich der ORF und ServusTV die Übertragungsrechte. Beide Sender übertragen jeweils 52 Spiele.

Die Spielaufteilung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026:

Do., 11.06., 21:00 Uhr: Mexiko vs Südafrika – live ORF

Fr., 12.06., 04:00 Uhr: Südkorea vs Tschechien – live ORF

Fr., 12.06., 21:00 Uhr: Kanada – Bosnien Herzegowina – live ORF

Sa., 13.06., 03:00 Uhr: USA vs Paraguay – live ORF

Sa., 13.06., 06:00 Uhr: Australien vs Türkei – live bei ServusTV

Sa., 13.06., 21:00 Uhr: Katar vs Schweiz – live bei ServusTV

So., 14.06., 00:00 Uhr: Brasilien vs Marokko – live bei ServusTV

So., 14.06., 03:00 Uhr: Haiti vs Schottland – live bei ServusTV

So., 14.06., 19:00 Uhr: Deutschland vs Curacao – live ORF

So., 14.06., 22:00 Uhr: Niederlande vs Japan – live ORF

Mo., 15.06., 01:00 Uhr: Elfenbeinküste vs Ecuador – live ORF

Mo., 15.06., 04:00 Uhr: Schweden vs Tunesien – live ORF

Mo., 15.06., 18:00 Uhr: Spanien vs Kap Verde – live bei ServusTV

Mo., 15.06., 21:00 Uhr: Belgien vs Ägypten – live bei ServusTV

Di., 16.06., 00:00 Uhr: Saudi-Arabien vs Uruguay – live bei ServusTV

Di., 16.06., 03:00 Uhr: Iran vs Neuseeland – live bei ServusTV

Di., 16.06., 21:00 Uhr: Frankreich vs Senegal – live ORF

Mi., 17.06., 00:00 Uhr: Irak vs Norwegen - live ORF

Mi., 17.06., 03:00 Uhr: Argentinien vs Algerien – live ORF

Mi., 17.06., 06:00 Uhr: Österreich vs Jordanien – live ORF

Mi., 17.06., 19:00 Uhr: Portugal vs Kongo – live bei ServusTV

Mi., 17.06., 22:00 Uhr: England vs Kroatien – live bei ServusTV

Do., 18.06., 01:00 Uhr: Ghana vs Panama – live bei ServusTV

Do., 18.06., 04:00 Uhr: Usbekistan vs Kolumbien – live bei ServusTV

Do., 18.06., 18:00 Uhr: Tschechien vs Südafrika – live ORF

Do., 18.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs Bosnien Herzegowina - live ORF

Fr., 19.06., 00:00 Uhr: Kanada vs Katar – live ORF

Fr., 19.06., 03:00 Uhr: Mexiko vs Südkorea – live ORF

Fr., 19.06., 21:00 Uhr: USA vs Australien – live bei ServusTV

Sa., 20.06., 00:00 Uhr: Schottland vs Marokko – live bei ServusTV

Sa., 20.06., 02:30 Uhr: Brasilien vs Haiti – live bei ServusTV

Sa., 20.06., 05:00 Uhr: Türkei vs Paraguay – live bei ServusTV

Sa., 20.06., 19:00 Uhr: Niederlande vs Schweden – live ORF

Sa., 20.06., 22:00 Uhr: Deutschland vs Elfenbeinküste – live ORF

So., 21.06., 02:00 Uhr: Ecuador vs Curaçao – live ORF

So., 21.06., 06:00 Uhr: Tunesien vs Japan – live ORF

So., 21.06., 18:00 Uhr: Spanien vs Saudi-Arabien – live bei ServusTV

So., 21.06., 21:00 Uhr: Belgien vs Iran – live bei ServusTV

Mo., 22.06., 00:00 Uhr: Uruguay vs Kap Verde – live bei ServusTV

Mo., 22.06., 03:00 Uhr: Neuseeland vs Ägypten – live bei ServusTV

Mo., 22.06.,19:00 Uhr: Argentinien vs Österreich – live bei ServusTV

Mo., 22.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs Irak – live ORF

Di., 23.06., 02:00 Uhr: Norwegen vs Senegal - live ORF

Di., 23.06., 05:00 Uhr: Jordanien vs Algerien – live ORF

Di., 23.06., 19:00 Uhr: Portugal vs Usbekistan – live bei ServusTV

Di., 23.06., 22:00 Uhr: England vs Ghana – live bei ServusTV

Mi., 24.06., 01:00 Uhr: Panama vs Kroatien – live bei ServusTV

Mi., 24.06., 04:00 Uhr: Kolumbien vs Kongo – live bei ServusTV

Mi., 24.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs Kanada - 1st Pick ServusTV

Mi., 24.06., 21:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina vs Katar - 1st Pick ServusTV

Do., 25.06., 00:00 Uhr: Schottland vs Brasilien - 1st Pick ORF

Do., 25.06., 00:00 Uhr: Marokko vs Haiti - 1st Pick ORF

Mi., 24.06., 03:00 Uhr: Tschechien vs Mexiko - 1st Pick ORF

Mi., 24.06., 03:00 Uhr: Südafrika vs Südkorea - 1st Pick ORF

Do., 25.06., 22:00 Uhr: Ecuador vs Deutschland - 1st Pick ORF

Do., 25.06., 22:00 Uhr: Curaçao vs Elfenbeinküste - 1st Pick ORF

Fr., 26.06., 01:00 Uhr: Tunesien vs Niederlande - 1st Pick ServusTV

Fr., 25.06., 01:00 Uhr: Japan vs Schweden - 1st Pick ServusTV

Fr., 25.06., 04:00 Uhr: Türkei vs USA - 1st Pick ORF

Fr., 25.06., 04:00 Uhr: Paraguay vs Australien - 1st Pick ORF

Fr., 26.06., 21:00 Uhr: Norwegen vs Frankreich - 1st Pick ServusTV

Fr., 26.06., 21:00 Uhr: Senegal vs Irak - 1st Pick ServusTV

Sa., 27.06., 02:00 Uhr: Uruguay vs Spanien - 1st Pick ORF

Sa., 27.06., 02:00 Uhr: Kap Verde vs Saudi-Arabien - 1st Pick ORF

Sa., 27.06., 05:00 Uhr: Neuseeland vs Belgien - 1st Pick ORF

Sa., 27 .06., 05:00 Uhr: Ägypten vs Iran - 1st Pick ORF

Sa., 27.06., 23:00 Uhr: Panama vs England - 1st Pick ORF

Sa., 27.06., 23:00 Uhr: Kroatien vs Ghana - 1st Pick ORF

So., 28.06., 01:30 Uhr: Kolumbien vs Portugal - 1st Pick ServusTV

So., 28.06., 01:30 Uhr: Kongo vs Usbekistan - 1st Pick ServusTV

So., 28.06., 04:00 Uhr: Jordanien vs Argentinien – live bei ServusTV

So., 28.06., 04:00 Uhr: Algerien vs Österreich – live ORF

So., 28.06., 21:00 Uhr: 1/16-Finale (2.A – 2.B) – live bei ServusTV

Mo., 29.06., 19:00 Uhr: 1/16-Finale (1.C – 2.F) – live bei ORF

Mo., 29.06., 22:30 Uhr: 1/16-Finale (1.E – 3.A/B/C/D/F) - live ORF

Di., 30.06., 03:00 Uhr: 1/16-Finale (1.F – 2.C) – live ORF

Di., 30.06., 19:00 Uhr: 1/16-Finale (2.E – 2.I) – live bei ServusTV

Di., 30.06., 23:00 Uhr: 1/16-Finale (1.I – 3.C/D/F/G/H) – live bei ServusTV

Mi., 01.07., 03:00 Uhr: 1/16-Finale (1.A – 3.C/E/F/H/I) – live bei ServusTV

Mi., 01.07., 18:00 Uhr: 1/16-Finale (1.L – 3.E/H/I/J/K) - live ORF

Mi., 01.07., 22:00 Uhr: 1/16-Finale (1.G – 3.A/E/H/I/J) – live ORF

Do., 02.07., 02:00 Uhr: 1/16-Finale (1.D – 3.B/E/F/I/J) – live ORF

Do., 02.07., 21:00 Uhr: 1/16-Finale (1.H – 2.J) – live bei ServusTV

Fr., 03.07., 01:00 Uhr: 1/16-Finale (2.K – 2.L) – live bei ServusTV

Fr., 03.07., 05:00 Uhr: 1/16-Finale (1.B – 3.E/F/G/I/J) – live bei ServusTV

Fr., 03.07., 20:00 Uhr: 1/16-Finale (2.D – 2.G) - live ORF

Sa., 04.07., 00:00 Uhr: 1/16-Finale (1.J – 2.H) - live ORF

Sa., 04.07., 03:30 Uhr: 1/16-Finale (1.K – 3.D/E/I/J/L) - live ORF

Sa., 04.07., 19:00 Uhr: Achtelfinale – live bei ServusTV

Sa., 04.07., 23:00 Uhr: Achtelfinale – live bei ServusTV

So., 05.07., 22:00 Uhr: Achtelfinale – live ORF

Mo., 06.07., 02:00 Uhr: Achtelfinale – live ORF

Mo., 06.07., 21:00 Uhr: Achtelfinale – live bei ServusTV

Di., 07.07., 02:00 Uhr: Achtelfinale – live bei ServusTV

Di., 07.07., 18:00 Uhr: Achtelfinale – live ORF

Di., 07.07., 22:00 Uhr: Achtelfinale – live ORF

Do., 09.07. 22:00 Uhr: Viertelfinale – live ORF

Fr., 10.07., 21:00 Uhr: Viertelfinale – live ORF

Sa., 11.07., 23:00 Uhr: Viertelfinale – live bei ServusTV

So., 12.07., 03:00 Uhr: Viertelfinale – live bei ServusTV

Di., 14.07., 21:00 Uhr: Halbfinale - 1st Pick ORF

Mi., 15.07., 21:00 Uhr: Halbfinale – 1st Pick ORF

Sa., 18.07., 23:00 Uhr: Spiel um Platz 3 – live bei ServusTV

So., 19.07., 21:00 Uhr: Finale – live ORF