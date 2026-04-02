Diese Stars müssen bei der WM 2026 zuschauen

Bei einer Weltmeisterschaft werden Helden geboren.

Und obwohl die Teilnehmeranzahl der WM 2026 massiv aufgestockt wurde, haben zahlreiche Stars keine Chance mehr, ihre Geschichten zu schreiben.

Für viele wäre es die letzte Endrunde gewesen, andere stehen noch am Anfang ihrer Länderspiel-Karriere. LAOLA1 zeigt euch 24 Stars, die bei der Weltmeisterschaft in Kanada, den USA und Mexiko definitiv fehlen werden.