Stammtisch

Torjäger, Titel, Tumor-OP! Ho-Ho-Hosiner blickt zufrieden zurück

Am Stammtisch bei Andy Ogris arbeitet Philipp Hosiner seine Karriere auf. Der Stürmer hängt vor seinem 37. Geburtstag die Schuhe an den Nagel und wird Trainer.

Peter Rietzler
Textquelle: © LAOLA1
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Was für ein Werdegang!

Am Vorabend seines Abschieds aus dem Profi-Fußball gewährt der Burgenländer "Am Stammtisch bei Andy Ogris, präsentiert von ImmoScout24" tiefe Einblicke in seine Laufbahn - vom SC Eisenstadt über München, Köln und Berlin bis hin zur Austria.

Vor 20 Jahren bei den "Löwen" vom TSV 1860 München ausgebildet schoss Hosiner die Wiener Austria mit 32 Saisontoren zum Meistertitel 2013.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - erinnert sich Philipp Hosiner an das Europacup-Highlight gegen Dinamo Zagreb und den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase.

Auch die Länderspiele gegen Zlatan Ibrahimovic (Schweden) oder Gareth Bale (Wales) bleiben für ihn ebenso unvergessen wie die Erlebnisse als Legionär in Frankreich, Köln, Berlin, Chemnitz, Dresden oder bei den Offenbacher Kickers.

Hosiner erzählt, warum er dem Fußball - im wahrsten Sinn des Wortes - sein Leben verdankt und wie er, nachdem ihm 2015 ein zwei Kilogramm schwerer Tumor an der linken Niere entfernt worden war, wieder in den Fußball zurückkehrte.

Was Hosiner als Spieler bei den Young Violets für seine Zukunft mitnehmen kann und warum Andy Ogris froh ist, dass einer wie Hosiner bei der Austria als Trainer anfängt, verraten die beiden in der 185. Episode am LAOLA1-Stammtisch präsentiert bei ImmoScout24 (im VIDEO und Podcast).

Die 185. Episode als Podcast anhören:

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