Peter Stöger wird Experte bei der Weltmeisterschaft

Der ORF "verpflichtet" einen weiteren bekannten Namen für die kommende Weltmeisterschaft.

Neben Andreas Herzog wird auch Peter Stöger als Experte beim öffentlich-rechtlichen Sender agieren. Das gibt der ehemalige Cheftrainer der beiden Wiener Großklubs bei "Sport am Sonntag" bekannt.

"Ich freue mich wirklich sehr. Erstens mal freue ich mich, dass es Gott sei Dank mit Ralf Rangnick gelungen ist, dass wir wieder einmal bei einer WM dabei sind. Ich finde es eine coole Geschichte, dass ich es als Analytiker im ORF das mitbegleiten darf, wenn unsere Mannschaft dabei ist bei der WM. Ich kann Teil dieser Veranstaltung sein. Das letzte Mal als wir dabei waren, war ich noch Spieler", so Stöger.