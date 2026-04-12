NEWS

Peter Stöger wird Experte bei der Weltmeisterschaft

Auf Andreas Herzog folgt mit dem Ex-Trainer von der Austria und Rapid ein weiterer bekannter Name beim ORF.

Peter Stöger wird Experte bei der Weltmeisterschaft Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der ORF "verpflichtet" einen weiteren bekannten Namen für die kommende Weltmeisterschaft.

Neben Andreas Herzog wird auch Peter Stöger als Experte beim öffentlich-rechtlichen Sender agieren. Das gibt der ehemalige Cheftrainer der beiden Wiener Großklubs bei "Sport am Sonntag" bekannt.

"Ich freue mich wirklich sehr. Erstens mal freue ich mich, dass es Gott sei Dank mit Ralf Rangnick gelungen ist, dass wir wieder einmal bei einer WM dabei sind. Ich finde es eine coole Geschichte, dass ich es als Analytiker im ORF das mitbegleiten darf, wenn unsere Mannschaft dabei ist bei der WM. Ich kann Teil dieser Veranstaltung sein. Das letzte Mal als wir dabei waren, war ich noch Spieler", so Stöger.

Mehr zum Thema

Edeljoker Kara trifft spät! Kein Sieger im Wiener Derby

Edeljoker Kara trifft spät! Kein Sieger im Wiener Derby

Bundesliga
24
Wiener Derby LIVE: Kara gleicht in der Schlussphase aus

Wiener Derby LIVE: Kara gleicht in der Schlussphase aus

Bundesliga
116
Wieder Nummer eins! Sinner gewinnt Traumfinale in Monte Carlo

Wieder Nummer eins! Sinner gewinnt Traumfinale in Monte Carlo

Tennis - ATP
Sturm lässt Punkte liegen: "Haben den Plan nicht umgesetzt"

Sturm lässt Punkte liegen: "Haben den Plan nicht umgesetzt"

Bundesliga
2
Reinbacher rückt nach Verletzung in NHL-Kader auf!

Reinbacher rückt nach Verletzung in NHL-Kader auf!

NHL
1
Hartberg hadert: "Heute haben wir zwei Punkte verloren"

Hartberg hadert: "Heute haben wir zwei Punkte verloren"

Bundesliga
Potapova: "Noch nie so viel Unterstützung erhalten"

Potapova: "Noch nie so viel Unterstützung erhalten"

Tennis - WTA
4

Kommentare

FIFA WM 2026 Peter Stöger ORF Experte