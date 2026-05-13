Neuer vor Comeback im DFB-Team

Fährt Manuel Neuer doch noch mit zur Fußball-WM 2026?

Eigentlich beendete Neuer nach der EM 2024 seine Karriere im DFB-Team, doch in dieser Saison gab es immer wieder Stimmen, die ein Neuer-Comeback forderten.

DFB-Coach Julian Nagelsmann hat sich nach der Verletzung von Marc-Andre Ter Stegen eigentlich schon auf Oliver Baumann als Nummer eins für die WM festgelegt.

Doch laut "kicker" soll Nagelsmann kurz vor der Kaderbekanntgabe doch nochmal ernsthaft über eine Nominierung des 40-jährigen Neuers nachdenken. Den endgültigen Kader will Nagelsmann am 21. Mai bekannt geben.

Bayern-Verlängerung steht bevor

Nicht nur im DFB-Team wirft die Personalie Manuel Neuer einige Fragen auf, denn auch bei seinem Klub dem FC Bayern München gibt es immer wieder Fragezeichen über die Zukunft ihres Kapitäns. Der Vertrag von Neuer läuft mit Ende der Saison aus.

Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die Bayern und Neuer jedoch vor einer Einigung über eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bis Sommer 2027 stehen.

Dafür soll Neuer auch bereit sein, beim Gehalt Abstriche zu machen. Mit einem geschätzten Jahresgehalt von 20 Millionen Euro zählt der 40-Jährige nach wie vor zu den Topverdienern beim deutschen Rekordmeister.