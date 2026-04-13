ÖFB-Gegner Argentinien droht WM-Ausfall von Stammspieler

Es läuft alles andere als rund bei Tottenham Hotspur. Der Klub von ÖFB-Star Kevin Danso ist nach der 0:1-Pleite gegen Sunderland in der Abstiegszone zu finden. Die Tabelle der Premier League >>>

Personell gibt es weiters keine allzu guten Nachrichten. Kapitän Cristian Romero verletzte sich während der Partie gegen Sunderland am Knie, musste durch ÖFB-Star Kevin Danso ersetzt werden (70.).

Hoffen auf Romero

Ausgerechnet im Abstiegskampf fehlt also ein Führungsspieler, für wie lange ist noch nicht klar. "Wir müssen in den nächsten Tagen abwarten. Ich hoffe, es gibt kein größeres Problem für uns, denn er ist ein Schlüsselspieler", wird Cheftrainer Roberto De Zerbi zitiert.

Im schlimmsten Fall könnte Romero sogar das WM-Aus drohen. Der 27-jährige Innenverteidiger ist in der argentinischen Nationalmannschaft gesetzt und lief zuletzt sogar mehrmals als Kapitän auf. Beim Turnier in den Staaten wartet in der Gruppe unter anderem das Duell mit dem ÖFB-Team, bei dem Teamkollege Kevin Danso aufläuft.