NEWS

ÖFB-Gegner Argentinien droht WM-Ausfall von Stammspieler

Der Spielführer der Spurs verletzt sich ausgerechnet mitten im Abstiegskampf, auch bei der WM könnte ein Ausfall drohen.

ÖFB-Gegner Argentinien droht WM-Ausfall von Stammspieler Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es läuft alles andere als rund bei Tottenham Hotspur. Der Klub von ÖFB-Star Kevin Danso ist nach der 0:1-Pleite gegen Sunderland in der Abstiegszone zu finden. Die Tabelle der Premier League >>>

Personell gibt es weiters keine allzu guten Nachrichten. Kapitän Cristian Romero verletzte sich während der Partie gegen Sunderland am Knie, musste durch ÖFB-Star Kevin Danso ersetzt werden (70.).

Hoffen auf Romero

Ausgerechnet im Abstiegskampf fehlt also ein Führungsspieler, für wie lange ist noch nicht klar. "Wir müssen in den nächsten Tagen abwarten. Ich hoffe, es gibt kein größeres Problem für uns, denn er ist ein Schlüsselspieler", wird Cheftrainer Roberto De Zerbi zitiert.

Im schlimmsten Fall könnte Romero sogar das WM-Aus drohen. Der 27-jährige Innenverteidiger ist in der argentinischen Nationalmannschaft gesetzt und lief zuletzt sogar mehrmals als Kapitän auf. Beim Turnier in den Staaten wartet in der Gruppe unter anderem das Duell mit dem ÖFB-Team, bei dem Teamkollege Kevin Danso aufläuft.

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

Ruben Amorim (41)
Zinedine Zidane (53)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Peter Stöger wird Experte bei der Weltmeisterschaft

Peter Stöger wird Experte bei der Weltmeisterschaft

FIFA WM
6
Last-Minute-Wende für Glasner, De Zerbi verliert Debüt

Last-Minute-Wende für Glasner, De Zerbi verliert Debüt

Premier League
8
Ranking: Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

Ranking: Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

International
9
Tages- und Gesamtsieg, plus Kitz-Wildcard! Baltl räumt richtig ab

Tages- und Gesamtsieg, plus Kitz-Wildcard! Baltl räumt richtig ab

Golf
Österreich-Rückkehr? Christian Ilzer schließt zwei Klubs aus

Österreich-Rückkehr? Christian Ilzer schließt zwei Klubs aus

Bundesliga
1
Titel verteidigt: McIlroy erneut Masters-Champion - Straka 41.

Titel verteidigt: McIlroy erneut Masters-Champion - Straka 41.

Golf
Erstmals seit vier Jahren: Pöltl und Raptors in NBA-Playoffs

Erstmals seit vier Jahren: Pöltl und Raptors in NBA-Playoffs

Basketball
5

Kommentare

Tottenham Hotspur FIFA WM 2026 Argentinien (Teams, Fußball) Cristian Romero