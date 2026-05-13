Flavius Daniliuc zieht Interesse aus Top-Ligen auf sich

Im Sommer 2025 wechselte Flavius Daniliuc nach einer Leihsaison bei Hellas Verona fix in die Schweiz zum FC Basel und sicherte sich prompt einen Stammplatz in der Abwehrzentrale.

Der 25-Jährige spielte eine starke Hinrunde, verpasste in der Rückrunde dann fünf Spiele verletzungsbedingt.

Nach der jüngsten 0:3-Niederlage gegen die Young Boys Bern – Daniliuc lief in dem Spiel als Kapitän auf – rückte ein Europacup-Platz für Basel in weite Ferne. Für Daniliuc und den FCB gibt es damit wohl keinen erfolgreichen Saisonabschluss.

Vertrag läuft noch bis 2028

Der Innenverteidiger dürfte mit seinen bislang 35 Saisonspielen – sieben davon in der UEFA Europa League – aber das Interesse aus Top-Ligen auf sich gezogen haben.

Wie Rudy Galetti auf X schreibt, beobachten Klubs aus der deutschen Bundesliga und der Serie A den dreifachen ÖFB-Nationalspieler.

In Italiens höchster Spielklasse stand Daniliuc bereits 59 Mal auf dem Platz. In der deutschen Bundesliga spielte er noch nie.

Der Vertrag des gebürtigen Wieners beim FC Basel läuft aktuell noch bis 2028.