Deutscher Bundesligist gesellt sich zu Polster-Interessenten

Der Wolfsberger AC könnte schon bald seinen Stammgoalie verlieren.

Nikolas Polster soll im Sommer den nächsten Karriereschritt machen wollen. Es gibt bereits Vereine, die Interesse an einer Verpflichtung des 23-Jährigen bekundet haben. Nun soll mit dem FC Augsburg auch ein deutscher Bundesligist ein Auge auf den Tormann geworfen haben. Der WAC soll ihm bereits ein Preisschild umgehängt haben.

Zu den Interessenten sollen unter anderem Celtic Glasgow und die Wolverhampton Wanderers gehören (mehr dazu >>>). Wie Ex-Krone-Journalist Peter Linden in seinem Blog schreibt, soll es auch mit Brighton & Hove Albion Gespräche geben.

Polster startete seine Laufbahn im Nachwuchs des SK Rapid. 2020 zog es ihn nach Linz zum LASK, ehe es zu Vorwärts Steyr und dem SV Horn ging. Beim WAC spielt er seit Juli 2024. In 33 Spielen musste er in der aktuellen Saison 43 Mal hinter sich greifen.