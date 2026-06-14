DFB-Sieg und Erinnerungen an 2014: Ein Makel bleibt dennoch

Der deutsche WM-Auftakt wird zu einem Kantersieg, der Erinnerungen an das legendäre Halbfinale von Belo Horizonte wachruft.

Wie 2014 gegen Brasilien: Deutschland deklassiert Curaçao

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem 7:1 gegen WM-Neuling Curaçao in das Turnier gestartet. Das ist der höchste Sieg seit jenem 7:1 gegen Brasilien 2014.

Blitzstart, dann der überraschende Ausgleich

Felix Nmecha brachte die DFB-Elf früh planmäßig in Führung, ehe Curaçao durch Livano Comenencia überraschend zum 1:1 ausglich. Für einen kurzen Moment war die deutsche Selbstverständlichkeit verschwunden. Auch Nagelsmann registrierte die Verunsicherung:

"Wir waren schon so ein wenig in Schock, das hat man gesehen", erklärte der Bundestrainer nach der Partie bei "MagentaTV".

Ein Distanzschuss von Livano Comenencia rutschte dabei unglücklich durch die Beine von Joshua Kimmich und wurde so zum ersten WM-Tor in der Geschichte der Inselnation.

Für Manuel Neuer, der bei seiner fünften WM zum ältesten DFB-Spieler wurde, war der Treffer kaum zu verhindern: "Am Ende war es ein abgefälschter Schuss, da war es schwer für mich, darauf noch zu reagieren“, erklärte der Torhüter nach dem Spiel.

Doppelschlag vor der Pause bringt die Wende

Tatsächlich antwortete Deutschland eindrucksvoll. Nico Schlotterbeck stellte mit seinem Kopfballtor die Weichen wieder auf Sieg, ehe Kai Havertz kurz vor der Pause per Elfmeter auf 3:1 erhöhte.

Sein erster von zwei Treffern an diesem Abend. "Ich mag es, Elfmeter zu schießen. Wenn sie drinnen sind, ist es immer ein gutes Gefühl", sagte Havertz später und ordnete den Erfolg auch über den Punktgewinn hinaus ein: "Es wird viel Selbstbewusstsein geben. Es zeigt, dass wir ein Team sind, dass wir noch näher zusammenrücken."

Dass der kurze Wackler nach dem Ausgleich am Ende sogar von Vorteil gewesen sein könnte, deutete später Nathaniel Brown an: "Das eine Tor war unnötig. Das gehört dazu. Vielleicht hat es uns auch gutgetan, damit wir aufwachen."

Brown krönt sein Debüt