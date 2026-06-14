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Mit Anpfiff: Manuel Neuer bricht 26 Jahre alten DFB-Rekord

Der Torhüter avanciert zum ältesten deutschen Teamspieler aller Zeiten. Er überholt damit eine Legende.

Mit Anpfiff: Manuel Neuer bricht 26 Jahre alten DFB-Rekord Foto: © IMAGO / Matthias Koch
Textquelle: © LAOLA1
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Manuel Neuer ist nun der älteste DFB-Teamspieler aller Zeiten.

Mit Beginn des ersten WM-Spiels gegen Curacao überholt der Torhüter Lothar Matthäus. Letzterer spielte zuletzt im Alter von 39 Jahren, zwei Monaten und 30 Tagen bei der EM 2000 gegen Portugal. Neuer ist 40 Jahre, zwei Monate und 18 Tage alt.

In den Top 10 der ältesten WM-Spieler jemals

Auch im internationalen Vergleich gehört Neuer somit zu den ältesten Spielern, die je bei einer WM gespielt haben. Der Bayern-Goalie reiht sich auf Rang acht ein.

Mit 45 Jahren ist Essam El Hadary der älteste WM-Spieler aller Zeiten, 2018 stand er im Tor von Ägypten.

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