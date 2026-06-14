Deutschland startet am Sonntag (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) in die Fußball-WM 2026! Zum Auftakt wartet mit Curacao ein WM-Neuling.

Die Nagelsmann-Truppe ist mit Curacao, Ecuador und der Elfenbeinküste in der Gruppe und naturgemäß Favorit auf den Gruppensieg.

Zuletzt testeten DFB-Kapitän Joshua Kimmich und Co. gegen Gastgeber USA und siegten dabei 2:1. Gegen Fußballzwerg Curacao sind die Deutschen großer Favorit.

Curacao konnte zuletzt einen 4:0-Sieg gegen Aruba einfahren. Davor verlor man jedoch drei Mal in Serie.

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