Deutschland Deutschland GER
Curacao Curacao CUR
Heute 19:00 Uhr
1 1.055
X 15.50
2 41.00
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM 2026 heute: Deutschland - Curacao

Deutschland ist zum Auftakt der Gruppe E haushoher Favorit gegen WM-Neuling Curacao. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Deutschland - Curacao Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Deutschland startet am Sonntag (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) in die Fußball-WM 2026! Zum Auftakt wartet mit Curacao ein WM-Neuling.

Die Nagelsmann-Truppe ist mit Curacao, Ecuador und der Elfenbeinküste in der Gruppe und naturgemäß Favorit auf den Gruppensieg.

Zuletzt testeten DFB-Kapitän Joshua Kimmich und Co. gegen Gastgeber USA und siegten dabei 2:1. Gegen Fußballzwerg Curacao sind die Deutschen großer Favorit.

Curacao konnte zuletzt einen 4:0-Sieg gegen Aruba einfahren. Davor verlor man jedoch drei Mal in Serie.

WM 2026: Alle Gruppen/Tabellen >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

WM-Programm, 14. Juni: Erster Auftritt von Deutschland

WM-Programm, 14. Juni: Erster Auftritt von Deutschland

FIFA WM
WM-Programm, 14. Juni: Die Türkei startet ins Turnier

WM-Programm, 14. Juni: Die Türkei startet ins Turnier

FIFA WM
Ranking: Wer hat das schönste WM-Trikot?

Ranking: Wer hat das schönste WM-Trikot?

FIFA WM
44
Neuer-Comeback gegen Curacao? Nagelsmann legt sich fest

Neuer-Comeback gegen Curacao? Nagelsmann legt sich fest

FIFA WM
4
WM-Programm, 13. Juni: Hält die Schweizer Serie beim WM-Auftakt?

WM-Programm, 13. Juni: Hält die Schweizer Serie beim WM-Auftakt?

FIFA WM
Für den Neffen! Diese Bedeutung hatte der Torjubel McGinns

Für den Neffen! Diese Bedeutung hatte der Torjubel McGinns

FIFA WM
VIDEO: Irankunda erwischt Türkei am falschen Fuß

VIDEO: Irankunda erwischt Türkei am falschen Fuß

FIFA WM

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Deutschland (Team, Fußball) Curacao