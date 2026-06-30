Deutschland Deutschland GER
Paraguay Paraguay PAR
Im Elfm.
3:4
0:1 , 1:0 , 0:0
Endstand 1:1
  • Julio Enciso
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Im Video: Deutschland scheitert im Elfmeterschießen an Paraguay

Die DFB-Elf muss nach dem Sechzehntelfinale ihre Koffer packen. Gegen Paraguay hält man im Elfmeterschießen nicht mit. Die Tore im Video:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Deutschland scheitert im WM-Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen an Paraguay (zum Spielbericht >>>)!

Bereits in der 42. Minute muss die DFB-Elf das erste Tor durch Enciso hinnehmen. Dieser wird von der Verteidigung vergessen und trifft per Kopf zum 1:0.

Deutschland, das deutlich mehr vom Spiel hat, kann in der 54. Minute durch Havertz ausgleichen. Damit geht es beim Stand von 1:1 in die Verlängerung.

Dort jubelt das Team von Julian Nagelsmann erneut. Das Tor wird jedoch nach einem Foul von Anton an Keeper Gill aberkannt.

Am anschließenden Elfmeterschießen scheitern drei Deutsche, Neuer kann einmal parieren. Schlussendlich verwandelt Paraguay aber den Matchball.

Die Highlights im Video:

Mehr zum Thema

Die Statistiken zum deutschen WM-Aus gegen Außenseiter Paraguay

Die Statistiken zum deutschen WM-Aus gegen Außenseiter Paraguay

Fußball WM
45
WM-Sensation! Deutschland fliegt im Sechzehntelfinale raus

WM-Sensation! Deutschland fliegt im Sechzehntelfinale raus

Fußball WM
34
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Deutschland vs. Paraguay

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Deutschland vs. Paraguay

Fußball WM
WM-Programm, 29. Juni: Rekordweltmeister Brasilien gegen Japan

WM-Programm, 29. Juni: Rekordweltmeister Brasilien gegen Japan

Fußball WM
Brasilien: Freude im Herzen dank Geduld auf dem Rasen

Brasilien: Freude im Herzen dank Geduld auf dem Rasen

Fußball WM
Schlechtes Omen? Das ist Österreichs Schiri gegen Spanien

Schlechtes Omen? Das ist Österreichs Schiri gegen Spanien

Fußball WM
5
Im Video: Der Siegtreffer von Gabriel Martinelli gegen Japan

Im Video: Der Siegtreffer von Gabriel Martinelli gegen Japan

Fußball WM

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball FIFA WM 2026 Deutschland (Team, Fußball) Paraguay Fußball WM