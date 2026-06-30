Im Video: Deutschland scheitert im Elfmeterschießen an Paraguay

Deutschland scheitert im WM-Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen an Paraguay (zum Spielbericht >>>)!

Bereits in der 42. Minute muss die DFB-Elf das erste Tor durch Enciso hinnehmen. Dieser wird von der Verteidigung vergessen und trifft per Kopf zum 1:0.

Deutschland, das deutlich mehr vom Spiel hat, kann in der 54. Minute durch Havertz ausgleichen. Damit geht es beim Stand von 1:1 in die Verlängerung.

Dort jubelt das Team von Julian Nagelsmann erneut. Das Tor wird jedoch nach einem Foul von Anton an Keeper Gill aberkannt.

Am anschließenden Elfmeterschießen scheitern drei Deutsche, Neuer kann einmal parieren. Schlussendlich verwandelt Paraguay aber den Matchball.

Die Highlights im Video: