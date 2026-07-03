Beendet Ronaldo Karriere nach WM? "Es wird bald so weit sein"

Naht das Ende der Karriere von Cristiano Ronaldo?

Der portugiesische Superstar sorgte am Freitag mit seinem Tor gegen Kroatien erneut für Jubel (zum Spielbericht >>>). Zudem brach er einen Rekord: Er krönte sich zum ältesten Torschützen einer WM-K.o.-Phase.

Wie seine Schwester gegenüber "SportTV" nun verrät, könnte jedoch bald der Abschied von der Nationalmannschaft anstehen:

"Nach den Informationen, die ich habe, aus einer verlässlichen Quelle, könnt ihr anfangen, euch zu verabschieden. Denn ich glaube, jetzt ist Schluss", sagt sie vor dem Spiel gegen Kroatien.

"Ich glaube nicht, dass er heute zurücktritt, aber es wird bald so weit sein. Also genießt es", ergänzt sie weiter.

Ronaldo gibt sich noch bedeckt

Er selbst äußert sich zum Thema Karriereende noch nicht. Nach dem Turnier werde er mit seiner Familie reden und sich überlegen, wie es weitergeht.

"Ich treffe keine Entscheidungen mehr im Eifer des Gefechts. Das Einzige, was im Moment für mich zählt, ist, die Gegenwart zu genießen und der Nationalmannschaft zu helfen", wird Ronaldo zitiert.

2030 steht die Weltmeisterschaft in Marokko, Spanien und Portugal an.

Für Ronaldo wäre es ein Heimspiel. Er wäre zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits 45 Jahre alt.