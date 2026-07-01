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Bericht: Nagelsmann vor dem Aus beim DFB

Der DFB-Teamchef steht nach dem blamablen WM-Aus scharf in der Kritik. Eine Entscheidung könnte bereits gefallen sein.

Bericht: Nagelsmann vor dem Aus beim DFB Foto: © IMAGO / Goal Sports Images
Textquelle: © LAOLA1
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Jetzt könnte alles ganz schnell gehen!

Erneut verlief eine Weltmeisterschaft für Deutschland alles andere als nach Wunsch. Seit dem WM-Titel 2014 enttäuschte die DFB-Elf bei drei Turnieren en Suite. Nach dem Gruppen-Aus 2018 und 2022 folgte nun in den USA, Kanada und Mexiko das Aus im Sechzehntelfinale.

Alles deutet auf eine Trennung hin

Teamchef Julian Nagelsmann steht scharf in der Kritik und ist dementsprechend angezählt. Wie die "Bild" nun berichtet, könnte es schnell zu einer Trennung kommen.

Die DFB-Entscheider wollen dem 38-Jährigen zwar noch die Chance geben, sich zu erklären. Mit Sportchef Rudi Völler sei nun aber auch einer seiner letzten Unterstützer von seiner Position abgerückt.

Klopp wohl bereit

Laut dem Bericht gibt es seitens des DFB die Möglichkeit den Vertrag aufzukündigen. Nagelsmann würde dann noch die Hälfte seines ausstehenden Gehaltes bekommen.

Auch die Nachfolge von Nagelsmann soll schnell geklärt werden. Aktuell deutet alles auf Jürgen Klopp hin. Der Startrainer wäre zudem nicht abgeneigt, heißt es.

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