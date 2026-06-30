Nach WM-Aus: Manuel Neuer erklärt endgültigen DFB-Rücktritt

Die Nationalmannschafts-Karriere von Manuel Neuer ist erneut - und diesmal wohl endgültig - zu Ende.

"Ja", antwortet der deutsche Torhüter auf die Frage, ob das WM-Sechzehntelfinale sein letztes Länderspiel gewesen sei, in der "ARD".

Für das DFB-Team rund um den 40-jährigen Goalie endete die Endrunde im Elfmeterschießen gegen Paraguay.

Neuer war für die WM in den USA, Kanada und Mexiko ins Nationalteam zurückgekehrt, nachdem er nach der Heim-EM 2024 seinen Rücktritt erklärt hatte. Nun scheint Neuers DFB-Abschied endgültig zu sein.

Bei "MagentaTV" sagt Neuer auf die Frage, ob er nach seiner Rückkehr die "Power" für einen weiteren Neustart im DFB-Team hätte: "Nein, das ist extrem bitter, so aufzuhören".

VIDEO - So scheiterte Deutschland bei der WM: