Deutschland Deutschland GER
Paraguay Paraguay PAR
Im Elfm.
3:4
0:1 , 1:0 , 0:0
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Nach WM-Aus: Manuel Neuer erklärt endgültigen DFB-Rücktritt

Bereits 2024 trat der Torhüter aus dem DFB-Team zurück, gab zur WM aber ein Comeback. Nach Deutschlands Ausscheiden findet Neuer klare Worte zu seiner Zukunft.

Nach WM-Aus: Manuel Neuer erklärt endgültigen DFB-Rücktritt Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Die Nationalmannschafts-Karriere von Manuel Neuer ist erneut - und diesmal wohl endgültig - zu Ende.

"Ja", antwortet der deutsche Torhüter auf die Frage, ob das WM-Sechzehntelfinale sein letztes Länderspiel gewesen sei, in der "ARD".

Für das DFB-Team rund um den 40-jährigen Goalie endete die Endrunde im Elfmeterschießen gegen Paraguay.

Neuer war für die WM in den USA, Kanada und Mexiko ins Nationalteam zurückgekehrt, nachdem er nach der Heim-EM 2024 seinen Rücktritt erklärt hatte. Nun scheint Neuers DFB-Abschied endgültig zu sein.

Bei "MagentaTV" sagt Neuer auf die Frage, ob er nach seiner Rückkehr die "Power" für einen weiteren Neustart im DFB-Team hätte: "Nein, das ist extrem bitter, so aufzuhören".

VIDEO - So scheiterte Deutschland bei der WM:

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