NEWS

Klopp zum DFB? Das ist über die Red Bull-Ausstiegsklausel bekannt

Jürgen Klopp gilt als Wunschlösung für die Nachfolge von Julian Nagelsmann. Eine Verpflichtung könnte jedoch teuer werden.

Klopp zum DFB? Das ist über die Red Bull-Ausstiegsklausel bekannt Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Aus von Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte besiegelt sein!

Bericht: Nagelsmann tritt als Bundestrainer zurück >>>

Nach mehreren enttäuschenden Weltmeisterschaften in Folge soll es nun zu einer Veränderung im deutschen Nationalteam kommen.

Erster Kandidat für das Amt ist Jürgen Klopp. Dieser ist aktuell Global Head of Soccer bei Red Bull, soll aber nicht abgeneigt sein, sein Heimatland in Zukunft zu coachen.

Besitzt Klopp eine Ausstiegsklausel?

Gerüchte über seine Ausstiegsklausel machen aktuell bei mehreren Medien die Runde. So schreibt der "Kicker", dass es keine gebe. Es soll jedoch eine Vereinbarung getroffen worden sein, dass Klopp bei einem solchen Angebot die Chance hätte, dieses anzunehmen.

Dass der 59-Jährige keine Klausel habe, berichtet auch die "Bild".

Ablöse im Millionenbereich

Bei Red Bull hat Klopp, der seit dem 1. Jänner 2025 dort tätig ist, noch einen Vertrag bis Ende 2029. Für den DFB könnte eine Ablöse daher teuer werden. Laut dem deutschen Medium könnte es sich um einen Wert im einstelligen Millionenbereich handeln.

Anders sieht die Lage Fabrizio Romano. Laut ihm habe der Ex-Liverpool-Coach eine Ausstiegsklausel, diese würde aber nur für den DFB gelten, nachdem "Kloppo" schon immer Nationaltrainer werden wollte.

Mehr zum Thema

DFB-Spitze legt Nagelsmann offenbar Rücktritt nahe

DFB-Spitze legt Nagelsmann offenbar Rücktritt nahe

Fußball WM
27
Bericht: Nagelsmann tritt als Bundestrainer zurück

Bericht: Nagelsmann tritt als Bundestrainer zurück

Fußball WM
55
Ehemaliger deutscher Nationalspieler beendet Karriere

Ehemaliger deutscher Nationalspieler beendet Karriere

International
Schicker: Rekord-Neuzugang - oder doch lieber Japaner?

Schicker: Rekord-Neuzugang - oder doch lieber Japaner?

Deutsche Bundesliga
1
Ehemaliger WAC-Spieler wechselt in die deutsche Bundesliga

Ehemaliger WAC-Spieler wechselt in die deutsche Bundesliga

Deutsche Bundesliga
Kracher zum Auftakt: Deutsche Bundesliga veröffentlicht Spielplan

Kracher zum Auftakt: Deutsche Bundesliga veröffentlicht Spielplan

Deutsche Bundesliga
Pröll zieht zufriedenstellende Bilanz: "Euphorie entfacht"

Pröll zieht zufriedenstellende Bilanz: "Euphorie entfacht"

ÖFB-Team
3

Kommentare

Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) FIFA WM 2026 Jürgen Klopp DFB-Team Red Bull Julian Nagelsmann