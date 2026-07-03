Klopp zum DFB? Das ist über die Red Bull-Ausstiegsklausel bekannt

Das Aus von Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte besiegelt sein!

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Nach mehreren enttäuschenden Weltmeisterschaften in Folge soll es nun zu einer Veränderung im deutschen Nationalteam kommen.

Erster Kandidat für das Amt ist Jürgen Klopp. Dieser ist aktuell Global Head of Soccer bei Red Bull, soll aber nicht abgeneigt sein, sein Heimatland in Zukunft zu coachen.

Besitzt Klopp eine Ausstiegsklausel?

Gerüchte über seine Ausstiegsklausel machen aktuell bei mehreren Medien die Runde. So schreibt der "Kicker", dass es keine gebe. Es soll jedoch eine Vereinbarung getroffen worden sein, dass Klopp bei einem solchen Angebot die Chance hätte, dieses anzunehmen.

Dass der 59-Jährige keine Klausel habe, berichtet auch die "Bild".

Ablöse im Millionenbereich

Bei Red Bull hat Klopp, der seit dem 1. Jänner 2025 dort tätig ist, noch einen Vertrag bis Ende 2029. Für den DFB könnte eine Ablöse daher teuer werden. Laut dem deutschen Medium könnte es sich um einen Wert im einstelligen Millionenbereich handeln.

Anders sieht die Lage Fabrizio Romano. Laut ihm habe der Ex-Liverpool-Coach eine Ausstiegsklausel, diese würde aber nur für den DFB gelten, nachdem "Kloppo" schon immer Nationaltrainer werden wollte.