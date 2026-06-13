Der erste Spieltag der Gruppe B der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird am Samstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) mit dem Spiel Katar gegen Schweiz abgeschlossen.

Die Favoritenrolle liegt klar bei der Schweizer "Nati". Zuletzt remisierte die Yakin-Truppe 1:1 im finalen WM-Test gegen Australien.

Für Katar gab es im letzten Testspiel ein 0:0 mit El Salvador. In der Gruppe ist Katar klarer Außenseiter und kann im Duell mit den Eidgenossen nur überraschen.

Neben Katar und der Schweiz besteht die Gruppe B noch aus Kanada und Bosnien-Herzegowina. Diese beiden trennten sich am Freitag 1:1.

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