Katar Katar QAT
Schweiz Schweiz SUI
Heute 21:00 Uhr
1 13.00
X 6.50
2 1.22
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM 2026 heute: Katar - Schweiz

Die Eidgenossen starten ins Turnier! Werden sie ihrer Favoritenrolle gegen Katar gerecht? LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Katar - Schweiz Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der erste Spieltag der Gruppe B der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird am Samstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) mit dem Spiel Katar gegen Schweiz abgeschlossen.

Die Favoritenrolle liegt klar bei der Schweizer "Nati". Zuletzt remisierte die Yakin-Truppe 1:1 im finalen WM-Test gegen Australien.

Für Katar gab es im letzten Testspiel ein 0:0 mit El Salvador. In der Gruppe ist Katar klarer Außenseiter und kann im Duell mit den Eidgenossen nur überraschen.

Neben Katar und der Schweiz besteht die Gruppe B noch aus Kanada und Bosnien-Herzegowina. Diese beiden trennten sich am Freitag 1:1.

WM 2026: Alle Gruppen/Tabellen >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

WM-Programm, 13. Juni: Hält die Schweizer Serie beim WM-Auftakt?

WM-Programm, 13. Juni: Hält die Schweizer Serie beim WM-Auftakt?

FIFA WM
WM-Programm, 13. Juni: USA und die Schweiz starten in die WM

WM-Programm, 13. Juni: USA und die Schweiz starten in die WM

FIFA WM
Dieser TV-Sender zeigt Kanada vs. Bosnien-Herzegowina

Dieser TV-Sender zeigt Kanada vs. Bosnien-Herzegowina

FIFA WM
3
WM 2026: Die Tabelle der Gruppe B

WM 2026: Die Tabelle der Gruppe B

FIFA WM
WM-Programm, 12. Juni: Gastgeber Kanada greift ein

WM-Programm, 12. Juni: Gastgeber Kanada greift ein

FIFA WM
Bricht Messi den WM-Torrekord? Klose: "Ich rechne damit"

Bricht Messi den WM-Torrekord? Klose: "Ich rechne damit"

FIFA WM
5
Glasner-Schützling schreibt WM-Geschichte

Glasner-Schützling schreibt WM-Geschichte

FIFA WM

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball FIFA WM 2026 Katar (Team, Fußball) Schweiz (Team, Fußball)