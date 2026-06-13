-
Highlights: USA lässt Paraguay zum Auftakt keine ChanceFIFA WM 2026
-
VIDEO: Kanada-Joker sticht 120 Sekunden nach EinwechslungFIFA WM 2026
-
Baumi out: Wer übernimmt die Zehn?Ansakonferenz
-
Highlights: Spiel gedreht! Südkorea schlägt Tschechien zum AuftaktFIFA WM 2026
-
Highlights: Drei Rote! Mexiko siegt im WM-Eröffnungsspiel gegen SüdafrikaFIFA WM 2026
-
Ljubicic statt Baumgartner: Die richtige Wahl?Ansakonferenz
-
Das schönste WM-Trikot der WM 2026?Ansakonferenz
-
Herzog über die WM 1998: "Ich wollte nach Hause fliegen"Ansakonferenz
-
Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?Ansakonferenz
-
Top10-Ranking: Die legendärsten WM-Bälle!Ansakonferenz
WM 2026 heute: Katar - Schweiz
Die Eidgenossen starten ins Turnier! Werden sie ihrer Favoritenrolle gegen Katar gerecht? LIVE-Infos:
Der erste Spieltag der Gruppe B der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird am Samstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) mit dem Spiel Katar gegen Schweiz abgeschlossen.
Die Favoritenrolle liegt klar bei der Schweizer "Nati". Zuletzt remisierte die Yakin-Truppe 1:1 im finalen WM-Test gegen Australien.
Für Katar gab es im letzten Testspiel ein 0:0 mit El Salvador. In der Gruppe ist Katar klarer Außenseiter und kann im Duell mit den Eidgenossen nur überraschen.
Neben Katar und der Schweiz besteht die Gruppe B noch aus Kanada und Bosnien-Herzegowina. Diese beiden trennten sich am Freitag 1:1.
WM 2026: Alle Gruppen/Tabellen >>>