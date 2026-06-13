"Hoffe, die FIFA behebt Problem" - US-Teamchef nach Sieg wütend

Aufregung nach dem Spiel USA gegen Paraguay!

Trotz eines klaren 4:1-Sieges der US-amerikanischen Nationalmannschaft zeigt sich der Teamchef Mauricio Pochettino genervt. Grund dafür ist die Lautstärke bei der Pressekonferenz.

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"Das nervt mich!"

"Ich glaube, es ist schwierig, sich zu unterhalten, wegen des Lärms und so. Wir müssen für das nächste Spiel den Raum wechseln. Das nervt mich nämlich, denn es ist unglaublich, dass wir bei diesem tollen Stadion keinen geeigneten Raum haben, um eine sehr wichtige Pressekonferenz abzuhalten", wird er zitiert.

Er ergänzt: "Ich hoffe, die FIFA behebt das Problem!"

Provisorischer Raum im Gang

Die Pressekonferenz im SoFi-Stadium in Los Angeles wurde in einem provisorischen Raum, der im Gang errichtet wurde, abgehalten. Zudem war dieser im oberen Bereich offen. Immer wieder störten vorbeigehende Leute und laute Fahrzeuge das Gespräch.

Für die USA war es ein historischer Sieg. Noch nie gewann das Land bei einer WM so hoch - ein perfekter Start in die Weltmeisterschaft in der Heimat.

Nach dem Spiel gab es positive Worte für sein Team: "Die Leistung war wirklich gut. Wir sind so glücklich. Aber das ist erst der Anfang. Es stehen noch zwei Spiele an."

Die USA trifft in Gruppe D noch auf Australien (19.6.) und die Türkei (26.6.).

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