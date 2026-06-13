US-Legende teilt gegen Jesse Marsch aus

Sowohl Kanada als auch die USA sind mit Erfolgserlebnissen in die Heim-Weltmeisterschaft gestartet!

Während die Kanadier sich spät gegen Bosnien-Herzegowina einen Punkt sicherten, überzeugten die USA mit einem deutlichen 4:1-Heimerfolg (Spielbericht und VIDEO-Highlights >>>).

Marsch lobt seine Mannschaft

Für Wirbel sorgte im Vorfeld der Partien eine Aussage von Kanada-Teamchef Jesse Marsch. Der ehemalige Trainer des FC Red Bull Salzburg zog einen Hymnen-Vergleich zwischen seinem Heimatland und seinem aktuellen Arbeitgeber.

"Bei der US-Nationalmannschaft mussten wir die Spieler manchmal regelrecht anflehen, die Hymne mitzusingen", erklärte Marsch. Der 51-Jährige war bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika als Assistent des US-Teams tätig.

Im Gegensatz dazu lobte er die Einstellung seiner aktuellen Mannschaft: "Diese Spieler singen aus vollem Hals, weil sie zeigen wollen, wie stolz sie darauf sind, Kanada zu repräsentieren."

Dempsey reagiert und teilt aus

Besonders gut kamen diese Aussagen in den USA nicht an. Ex-Nationalspieler Clint Dempsey reagiert als TV-Experte bei "Fox Sports" deutlich darauf: "Hat er das wirklich gesagt? Ich kann diesen Typen nicht allzu ernst nehmen."

Der 141-fache Nationalspieler hob dabei hervor, dass er "für dieses Land geblutet hat". Er habe sich beim Spielen die Nase gebrochen und zwei Herzoperationen überstanden und trotzdem habe er nochmal für die USA gespielt.

"Ich war normalerweise keiner, der bei der Nationalhymne mitsingt, habe meine Hand aufs Herz gelegt und gebetet", so Dempsey.

Zum Abschluss legte der ehemalige Mittelfeldspieler noch einmal gegen Marsch nach: "Ich lasse mir keine Ratschläge von jemandem geben, der die Seiten gewechselt hat und jetzt die Nationalhymne eines anderen Landes singt."

Alle WM-News >>>