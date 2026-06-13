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Mauricio
Glasner-Schützling schreibt WM-Geschichte
Der Abwehrspieler überzeugte beim Sieg der USA mit einer perfekten Passquote.
Chris Richards hat WM-Geschichte geschrieben!
Der Innenverteidiger der USA lieferte beim spektakulären 4:1-Heimerfolg seines Landes gegen Paraguay eine tadellose Leistung ab.
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Perfekte Passquote
Besonders herausgestochen ist beim Spiel im SoFi Stadium in Los Angeles vor allem sein Passspiel. Der Abwehrspieler von Oliver Glasners (Noch)-Klub Crystal Palace brachte jeden seiner 83 Pässe zum Mitspieler.
Damit schrieb der Ex-Bayern-Spieler Geschichte. Denn laut "Opta" hatte bei einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 1966 kein Profi eine Passquote von 100 Prozent in einem Spiel.
50 Pflichtspiele in einer Saison
Der 26-jährige Innenverteidiger steht seit Sommer 2022 bei den "Eagles" in der Premier League unter Vertrag. Zuvor kickte er in Deutschland für den FC Bayern und die TSG Hoffenheim.
Unter Glasner machte er in der abgelaufenen Saison 50 Pflichtspiele und war aus der Dreierabwehr nicht wegzudenken. Jetzt soll er den USA helfen, bei der Heim-WM für Furore zu sorgen.