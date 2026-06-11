These: Niemand hat bei der WM mehr zu gewinnen als Ronaldo

Florian Gabriel: Die Hitze wird bei dieser WM zweifellos ein Faktor sein. Genauso wie die hohe Luftfeuchtigkeit, die großen Höhenunterschiede und die enormen Distanzen zwischen den Spielorten. Wer glaubt, die Bedingungen würden keine Rolle spielen, macht es sich zu einfach.

Genauso einfach ist allerdings die Annahme, dass davon automatisch die Südamerikaner profitieren werden. Die meisten Stars aus Brasilien, Argentinien oder Uruguay verbringen den Großteil des Jahres in Europa und sind dieselben klimatischen Bedingungen gewohnt wie ihre Gegner. Der entscheidende Unterschied wird daher nicht die Herkunft sein.

Viel spannender ist die Frage, wer die Belastungen des Rekord-Turniers mit 104 Spielen am besten managen kann. Regeneration, Rotation und Kadertiefe könnten wichtiger werden als jede Gewöhnung an Hitze oder Luftfeuchtigkeit.

Deshalb sehe ich die Herausforderung weniger als ein Problem für Europa, sondern als einen Härtetest für alle. Die WM 2026 wird nicht die Mannschaft gewinnen, die am besten mit 35 Grad umgehen kann. Sondern jene, die über acht Spiele hinweg die wenigsten Körner verliert.

Jonas Pamperl: Mein Kollege hat mit seinen Aussagen schon Recht. Ich möchte das aber um ein paar Faktoren ergänzen.

Einerseits könnte es durchaus so kommen, dass viele (europäische) Topnationen Probleme kriegen. Das würde aber weniger an den Bedingungen liegen als an der hohen Belastung in den Monaten zuvor. Auch bei der brasilianischen Liga ist dies der Fall.

Was ich auch für möglich halte: Dass die Belastung für kleinere Nationen, auch wenn sie die Hitze gewohnt sind, zu hoch werden kann. Top-Spieler verfügen eben auch über eine bessere Kondition als schwächere Spieler.

Abschließend wird es für alle Teams wichtig, sich während der Matches auch Pausen zu verschaffen - also nicht ständig anzupressen, sondern auch mal für einige Minuten im tiefen Block zu verharren. Genau das könnte zum Problem für den ÖFB werden ...