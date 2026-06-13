WM-Programm, 13. Juni: Hält die Schweizer Serie beim WM-Auftakt?
Die Schweiz bekommt es im ersten Spiel mit Katar zu tun. Die Spiele am 13. und 14. Juni im Überblick:
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nimmt Fahrt auf!
Am Samstag (MEZ) startet die Schweiz in die WM.
Programm, 13. Juni (MEZ):
21:00 Uhr: Katar - Schweiz (LIVE-Ticker >>>)
Katar wartet noch auf den ersten Punktgewinn bei einer Fußball-WM.
Die Schweiz hat seit 1966 kein Auftaktspiel bei einer WM mehr verloren.
Programm, 14. Juni (MEZ):
00:00 Uhr: Brasilien - Marokko (LIVE-Ticker >>>)
Das Duell gilt als eines der attraktivsten Gruppenspiele der ersten WM-Tage
Der Ausgang könnte bereits richtungsweisend für den Kampf um Platz 1 in der Gruppe C sein.
03:00 Uhr: Haiti - Schottland (LIVE-Ticker >>>)
Haiti bestreitet erst seine zweite WM-Endrunde nach 1974. Schottland ist erstmals seit der WM 1998 wieder bei einer WM dabei.
Haiti und Schottland treffen erstmals überhaupt aufeinander.
06:00 Uhr: Australien - Türkei (LIVE-Ticker >>>)
Die Türkei kehrt erstmals seit der WM 2002 auf die Weltbühne zurück. Damals erreichte sie sensationell den dritten Platz.
Australien erreichte bei der WM 2022 das Achtelfinale und zählt zu den konstantesten Teilnehmern aus Asien.
19:00 Uhr: Deutschland - Curacao (LIVE-Ticker >>>)
Deutschland geht als klarer Favorit in die Gruppe und will nach den Vorrunden-Aus 2018 und 2022 wieder ein erfolgreiches WM-Turnier spielen.
Curaçao feiert bei der WM 2026 seine erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft.
22:00 Uhr: Niederlande - Japan (LIVE-Ticker >>>)
Die Niederlande gehören zu den traditionsreichsten WM-Nationen und standen bereits dreimal im WM-Finale (1974, 1978, 2010).
Japan nimmt zum achten Mal in Folge an einer WM teil und qualifizierte sich als erstes Team außerhalb der Gastgeberländer für die WM 2026.
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