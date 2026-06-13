Kansas City als ungewöhnlicher Turnier-Hotspot

Chiefs und Barbecue als Aushängeschilder
Fußball hat in Kansas City eine lange Tradition. Chiefs-Gründer Lamar Hunt hatte in den 1960er Jahren mitgeholfen, die United Soccer Association aus der Taufe zu heben.
Bei der WM 1994 ging man mit einer Bewerbung als Spielort noch leer aus. Seither wurde viel in sportliche Infrastruktur investiert, vor allem in Trainingsstätten. Die Niederländer trainieren auf dem Gelände des Frauenteams Kansas City Current. Algeriens Auswahl residiert rund 40 Kilometer westlich in Lawrence im Nachbarstaat Kansas.
Das große Aushängeschild der Region - und der große Stolz der Lokalbevölkerung - bleiben die Kansas City Chiefs. In den vergangenen sieben NFL-Saisonen erreichte das Traditionsteam fünfmal die Super Bowl und gewann sie dreimal.
"Die Leute kennen uns wegen der Chiefs, wegen Patrick Mahomes, auch wegen Travis Kelce und Taylor Swift", sagte Pam Kramer, die Geschäftsführerin des lokalen WM-Organisationskomitees, der APA. "Aber es gefällt ihnen dann wegen der Menschen. Die Gastfreundschaft hier ist riesig."
Kansas City ist für seine Kulinarik berühmt - speziell für die Barbecues mit besonders langsam geräuchertem Fleisch. ÖFB-Fans, die nicht auf ihr gewohntes Wiener Schnitzel verzichten wollen, können aber auch dieser Versuchung nachkommen. Kramers Empfehlung: das österreichische Restaurant Grünauer im Stadtzentrum.
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