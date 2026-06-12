Bei WM 2026: Haaland läuft mit neuem Trikotnamen auf

Erling Haaland sorgt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 für eine ungewöhnliche Namensänderung auf seinem Trikot.

Der norwegische Stürmer wird beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht wie gewohnt nur mit dem Nachnamen "Haaland" auflaufen, sondern mit seinem vollständigen Familiennamen "Braut Haaland".

Rückkehr zur familiären Tradition

Der Hintergrund der Änderung ist familiär geprägt.

"Braut" ist der Nachname seiner Mutter, der ehemaligen norwegischen Siebenkämpferin Gry Marita Braut. Haaland trägt damit sowohl den Namen seines Vaters, Ex-Manchester-City-Profi Alf-Inge Haaland, als auch jenen seiner Mutter auf dem Trikot.

In Norwegen ist es traditionell verbreitet, beide Familiennamen zu führen, um die familiäre Herkunft stärker zu betonen.

Auch im Nationalteam eine Änderung

Ungewöhnlich ist die Anpassung vor allem deshalb, weil Haaland zumeist auch im Nationalteam lediglich mit "Haaland" auf dem Rücken auflief.

Bei seinem Klub Manchester City trägt der 25-Jährige ebenfalls nur seinen bekannten Nachnamen. Auch bei früheren Stationen wie Borussia Dortmund oder Red Bull Salzburg wurde ausschließlich "Haaland" verwendet.

Im Nationalteam Norwegens wurde die Umstellung auf den vollständigen Namen bereits im August 2025 beschlossen.

Ganz neu ist die Namensvariante für Fans jedoch nicht. Auf Instagram verwendet der Stürmer seit Jahren bereits seinen vollständigen Namen "Erling Braut Haaland".

WM-Premiere für Norwegen

Für den Torjäger ist die Weltmeisterschaft in Nordamerika das erste große Turnier im Trikot der norwegischen Nationalmannschaft.

Norwegen trifft in Gruppe I auf Frankreich, Senegal und den Irak und wird trotz schwieriger Gruppe als mögliches Überraschungsteam gehandelt.

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