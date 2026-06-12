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Viele leere Ränge bereits beim zweiten WM-Spiel

Bei der Partie zwischen Südkorea und Tschechien blieben viele Plätze im Stadion unbesetzt.

Viele leere Ränge bereits beim zweiten WM-Spiel
Textquelle: © LAOLA1
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Am Donnerstag wurde die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten in Mexiko City feierlich eröffnet!

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Bereits beim zweiten Gruppenspiel trat die Euphorie aber etwas auf die Bremse. Das Guadalajara-Stadion war bei der Partie zwischen Südkorea und Tschechien nur spärlich gefüllt.

Leere Sitzreihen

Überall klafften Lücken. Besonders ins Auge fällt dabei die Gegentribüne: Auf Höhe der Mittellinie sticht den Zuschauern ein nur dürftig besetzter Block im Unterrang ins Auge. Aber auch im Rest der Arena ziehen sich leere Sitzreihen durch alle Bereiche.

Insgesamt hätten im WM-Stadion in Mexiko bis zu 48.000 Zuschauer Platz gefunden. Am Ende siegte Südkorea knapp mit 2:1 (zum Spielbericht und den Highlights >>>).

Bilder: Das waren die WM-Bälle seit 1970

1970 - Mexiko
1974 - BR Deutschland

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