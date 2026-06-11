WR-Platzierung: 31

Beste WM-Platzierung: Achtelfinale 1938, 1998 (4 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Stale Solbakken (seit 2020)

Marktwert gesamt 589,90 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Erling Haaland (Manchester City) – 200 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Erling Haaland (Manchester City)

Bevorzugtes System: 4-4-2

Norwegens Kader im Überblick >>>

WM-Prognose:

Genau wie Österreich ist auch Norwegen erstmals seit 1998 wieder bei einer WM-Endrunde mit dabei. Neben Superstar und Tormaschine Erling Haaland hat das Team mit Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard, Atletico-Stürmer Alexander Sörloth oder Tempo-Dribbler Antonio Nusa von RB Leipzig viel individuelle Qualität. Nicht umsonst wird Norwegen von vielen als "Dark Horse" dieser WM bezeichnet. Entwickelt die Mannschaft einen Lauf, ist das Viertelfinale nicht unrealistisch.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>