"Was für ein Mexiko!" - Die Pressestimmen zum WM-Start

Co-Gastgeber Mexiko ist mit einem 2:0 gegen Südafrika ein guter Start in die Fußball-Weltmeisterschaft gelungen. Spielbericht >>>

Bei der Eröffnungsfeier vor dem Anpfiff trat unter anderem Popstar Shakira auf. Die besten Bilder >>>

Das schrieb die internationale Presse zum WM-Auftakt:

Mexiko

"El Universal": "Die mexikanische Nationalmannschaft startet mit einem mäßigen Sieg gegen Südafrika in die Weltmeisterschaft 2026. (...) Die Show stahl die legendäre Shakira, die mit ihrer Performance von "Dai Dai", dem offiziellen WM-Song, zusammen mit einer Tanzgruppe einmal mehr bewies, dass ihre Hüften nicht lügen."

Südafrika

"Times Live": "Die Bafana kassiert zwei Rote Karten und unterliegt Mexiko in einem zerfahrenen WM-Auftaktspiel. Die Südafrikaner finden keinen Rhythmus und wirken von der großen Bühne und dem Anlass eingeschüchtert."

Deutschland

"Bild": "Mexiko siegt nach Shakira-Party: Tore, Tränen und ein Rot-Rekord."

Spanien

"Marca": "Mexiko lässt das Aztekenstadion mit einem guten Sieg zum Auftakt ihrer Weltmeisterschaft tanzen."

Großbritannien

"Guardian": "Gianni Infantino hat sich - als Erster in der Neuzeit - entschieden, dieses Turnier ohne lokales Organisationskomitee auszurichten. Das mag die chaotische Organisation im Aztekenstadion - den chaotischen Verkehr, die fehlende Beschilderung, das fehlende WLAN, die allgemeine Unordnung - nicht erklären, aber es erschwert die Behebung des Problems erheblich."

"Daily Mail": "Shakira eröffnete offiziell die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, während das Fußballspektakel vor dem Hintergrund von Chaos begann, das das Turnier zu gefährden droht."

"BBC": "Die Weltmeisterschaft beginnt in Mexiko mit Shakira, begeisterten Fans und Protesten."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Mexiko, Wolken und mehr Platzverweise als Tore. Das WM-Auftaktspiel war unterhaltsam und spektakulär. Es ist zwar nicht das Spiel des Jahrhunderts, ... aber was für ein Mexiko!"

"Corriere dello Sport": "Shakira entfesselt, eine gigantische Weltmeisterschaft und Musik: das Spektakel der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft."

Frankreich

"L'Equipe": "Eine freundliche Atmosphäre und ein Sieg gegen Südafrika. Trotz der sozialen Spannungen in der Hauptstadt gelang Mexiko ein erfolgreicher Start in die Weltmeisterschaft."

Der WM-Spielplan >>>