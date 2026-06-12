Co-Gastgeber Kanada startet am Freitag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) in die Fußball-WM 2026. Gegner ist Bosnien-Herzegowina.

Die Kanadier testeten zuletzt gegen Irland und remisierten dabei 1:1.

Bosnien-Herzegowina setzte sich im WM-Playoff gegen Italien im Elfmeterschießen durch, um sich für die WM zu qualifizieren. Vor wenigen Tagen remisierten die Bosnier im letzten WM-Test mit Panama 1:1.

Neben Kanada und Bosnien-Herzegowina sind noch die Schweiz und Katar in Gruppe B mit dabei.

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