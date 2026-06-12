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NEWS
WM-Teilnehmer Australien bindet Teamchef
Kurz vor dem Auftaktspiel gegen die Türkei verlängert der Verband den Vertrag mit Teamachef Popovic.
Australien hat kurz vor seinem WM-Auftaktspiel gegen die Türkei am Sonntag (6:00 MESZ) den Vertrag mit Nationaltrainer Tony Popovic verlängert.
Wie der Verband mitteilte, wurde der Kontrakt mit dem 52-Jährigen bis zum Asien-Cup im nächsten Jahr ausgedehnt. Popovic hatte die Socceroos 2024 übernommen und das Team zur siebenten WM-Teilnahme geführt.
2006 stand er beim erstmaligen Einzug in ein WM-Achtelfinale noch selbst auf dem Rasen.
Australien trifft bei der WM in Gruppe D neben der Türkei noch auf Gastgeber USA und Paraguay. Zum WM-Spielplan >>>