USA USA USA
Paraguay Paraguay PAR
Morgen 03:00 Uhr
1 2.05
X 3.20
2 3.90
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM 2026 heute: USA - Paraguay

Gastgeber USA startet in Los Angeles in die Heim-Weltmeisterschaft. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: USA - Paraguay Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die USA starten am Samstag (ab 03:00 Uhr/MEZ im LIVE-Ticker <<<) in ihre zweite Fußball-Heim-WM der Geschichte. Gegner zum Auftakt ist Paraguay.

Die US-Boys, trainiert von Mauricio Pochettino, testeten zuletzt gegen Deutschland und verloren dabei mit 1:2.

Paraguay konnte gegen Fußballzwerg Nicaragua beim Testspiel klar mit 4:0 gewinnen.

In Gruppe D sind neben dem Gastgeber USA und Paraguay auch die Türkei und Australien mit dabei.

WM 2026: Spielplan/Ergebnisse >>>

WM 2026: Alle Gruppen >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

WM-Programm, 12. Juni: Gastgeber Kanada greift ein

WM-Programm, 12. Juni: Gastgeber Kanada greift ein

FIFA WM
WM: Trump verzichtet offenbar auf Besuch des US-Auftaktspiels

WM: Trump verzichtet offenbar auf Besuch des US-Auftaktspiels

FIFA WM
4
WM-Teilnehmer Australien bindet Teamchef

WM-Teilnehmer Australien bindet Teamchef

FIFA WM
WM 2026 heute: Kanada - Bosnien-Herzegowina

WM 2026 heute: Kanada - Bosnien-Herzegowina

FIFA WM
"Was für ein Mexiko!" - Die Pressestimmen zum WM-Start

"Was für ein Mexiko!" - Die Pressestimmen zum WM-Start

FIFA WM
Pöltl traut ÖFB-Team bei WM einiges zu

Pöltl traut ÖFB-Team bei WM einiges zu

ÖFB-Team
Austrias WM-Debütant auf Papas Spuren: "Große Ehre!"

Austrias WM-Debütant auf Papas Spuren: "Große Ehre!"

FIFA WM
5

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 USA (Team, Fußball) Mauricio Pochettino Paraguay