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NEWS
WM 2026 heute: USA - Paraguay
Gastgeber USA startet in Los Angeles in die Heim-Weltmeisterschaft. LIVE-Infos:
Die USA starten am Samstag (ab 03:00 Uhr/MEZ im LIVE-Ticker <<<) in ihre zweite Fußball-Heim-WM der Geschichte. Gegner zum Auftakt ist Paraguay.
Die US-Boys, trainiert von Mauricio Pochettino, testeten zuletzt gegen Deutschland und verloren dabei mit 1:2.
Paraguay konnte gegen Fußballzwerg Nicaragua beim Testspiel klar mit 4:0 gewinnen.
In Gruppe D sind neben dem Gastgeber USA und Paraguay auch die Türkei und Australien mit dabei.
WM 2026: Spielplan/Ergebnisse >>>