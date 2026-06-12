Die USA starten am Samstag (ab 03:00 Uhr/MEZ im LIVE-Ticker <<<) in ihre zweite Fußball-Heim-WM der Geschichte. Gegner zum Auftakt ist Paraguay.

Die US-Boys, trainiert von Mauricio Pochettino, testeten zuletzt gegen Deutschland und verloren dabei mit 1:2.

Paraguay konnte gegen Fußballzwerg Nicaragua beim Testspiel klar mit 4:0 gewinnen.

In Gruppe D sind neben dem Gastgeber USA und Paraguay auch die Türkei und Australien mit dabei.

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