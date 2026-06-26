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WM 2026 heute um 2 Uhr: Kap Verde - Saudi-Arabien
Sensationsteam Kap Verde möchte nach zwei Remis gegen Saudi-Arabien den ersten Sieg holen und sich damit in das Sechzehntelfinale befördern. LIVE-Infos:
Gelingt Sensationsteam Kap Verde der nächste Erfolg?
Mit zwei Remis gegen Europameister Spanien sowie Uruguay sorgte der Staat weltweit für Begeisterung. Nun soll in der Nacht auf Samstag gegen Saudi-Arabien der nächste Coup gelingen (ab 2 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Zwei Punkte hat Kap Verde am Konto - das sind gleich viele wie Uruguay, das gegen Spitzenreiter Spanien (4 Punkte) antreten muss. Saudi-Arabien ist mit einem Zähler Schlusslicht.
Die direkte Qualifikation für die K.o.-Phase ist also mehr als möglich.
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>