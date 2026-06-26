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WM 2026 heute um 2 Uhr: Kap Verde - Saudi-Arabien

Sensationsteam Kap Verde möchte nach zwei Remis gegen Saudi-Arabien den ersten Sieg holen und sich damit in das Sechzehntelfinale befördern. LIVE-Infos:

WM 2026 heute um 2 Uhr: Kap Verde - Saudi-Arabien Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © LAOLA1
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Gelingt Sensationsteam Kap Verde der nächste Erfolg?

Mit zwei Remis gegen Europameister Spanien sowie Uruguay sorgte der Staat weltweit für Begeisterung. Nun soll in der Nacht auf Samstag gegen Saudi-Arabien der nächste Coup gelingen (ab 2 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Zwei Punkte hat Kap Verde am Konto - das sind gleich viele wie Uruguay, das gegen Spitzenreiter Spanien (4 Punkte) antreten muss. Saudi-Arabien ist mit einem Zähler Schlusslicht.

Die direkte Qualifikation für die K.o.-Phase ist also mehr als möglich.

Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

LIVE-Ticker:

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