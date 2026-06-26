WM 2026 heute um 2 Uhr: Kap Verde - Saudi-Arabien

Gelingt Sensationsteam Kap Verde der nächste Erfolg?

Mit zwei Remis gegen Europameister Spanien sowie Uruguay sorgte der Staat weltweit für Begeisterung. Nun soll in der Nacht auf Samstag gegen Saudi-Arabien der nächste Coup gelingen (ab 2 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Zwei Punkte hat Kap Verde am Konto - das sind gleich viele wie Uruguay, das gegen Spitzenreiter Spanien (4 Punkte) antreten muss. Saudi-Arabien ist mit einem Zähler Schlusslicht.

Die direkte Qualifikation für die K.o.-Phase ist also mehr als möglich.

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