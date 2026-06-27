Sensation perfekt! Kap Verde schreibt WM-Geschichte

WM-Neuling Kap Verde trotzt auch Saudi-Arabien einen Punkt ab und zieht dank Schützenhilfe aus dem Parallelspiel sensationell in die K.o.-Phase ein.

Der Inselstaat hält am letzten Spieltag der WM-Gruppe H ein 0:0 gegen Saudi-Arabien und schafft damit die Sensation.

Während die Saudis zum Aufstieg zwingend einen Sieg benötigten, reichte den "Blauen Haien" am Ende ein Punkt. Grund dafür ist der Erfolg Spaniens im Parallelspiel gegen Uruguay, wodurch Kap Verde hinter den Iberern Rang zwei in der Gruppe H belegt.

Für den WM-Neuling ist es ein historischer Abend. Erstmals seit Ghana und der Ukraine im Jahr 2006 erreicht wieder ein WM-Debütant die K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft.

Kampf statt Chancen in Houston

Die Bedeutung der Partie ist beiden Mannschaften von Beginn an anzumerken. Entsprechend intensiv, aber auch fehlerbehaftet gestaltet sich die Anfangsphase.

Die erste Halbchance gehört Saudi-Arabien. Salem Al-Dawsari nimmt eine hohe Hereingabe technisch stark mit und schließt direkt ab, Wagner Pina wirft sich aber erfolgreich dazwischen (18.).

Kap Verde antwortet wenig später durch Willy Semedo. Der Flügelspieler zieht nach einem Dribbling aufs kurze Eck ab, Mohammed Al-Owais ist jedoch rechtzeitig unten und pariert (22.).

Die Begegnung bleibt lange von Zweikämpfen geprägt. Erst nach der Trinkpause nimmt das Spiel etwas Fahrt auf. Semedo sorgt mit einem technisch anspruchsvollen Volley aus der Distanz für die bis dahin beste Offensivaktion, verfehlt das Tor aber knapp (42.).

Kurz vor dem Pausenpfiff melden sich die Saudis noch einmal gefährlich zu Wort. Kanno steigt nach einer Flanke am höchsten, setzt seinen Kopfball jedoch zu zentral auf das Tor von Vozinha (45.+2).

Mit einem leistungsgerechten 0:0 geht es in die Kabinen.

Al-Owais hält Saudi-Arabien im Spiel

Nach dem Seitenwechsel erhöht Kap Verde die Schlagzahl deutlich. Jamiro Monteiro kommt nach einer schönen Kombination über die rechte Seite aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, scheitert jedoch an Al-Owais (48.).

Nur wenig später lässt Kevin Lenini die Zuschauer auf der Tribüne aufschreien. Sein Distanzschuss mit dem linken Fuß zischt hauchdünn am linken Kreuzeck vorbei (50.).

Obwohl Saudi-Arabien den Sieg dringend benötigt, sind es die Afrikaner, die das Spiel kontrollieren und sich die besseren Chancen erarbeiten.

Die größte Gelegenheit des Abends folgt in der 74. Minute. Nach einem schnellen Gegenstoß steckt Da Costa den Ball perfekt auf Laros Duarte durch. Der Mittelfeldspieler taucht alleine vor Al-Owais auf, doch der saudische Schlussmann reagiert überragend und verhindert mit einer Weltklasse-Parade den Rückstand.

Auch in der Schlussphase hat Kap Verde den Sieg auf dem Fuß. Helio Varela findet den völlig freien Wagner Pina im Rückraum, dessen Schlenzer in Richtung rechtes Eck aber im letzten Moment geblockt wird (86.).

Historischer Punktgewinn reicht zum Aufstieg

So bleibt es beim torlosen Remis, das am Ende vor allem bei Kap Verde für Jubel sorgt. Dank des spanischen Sieges im Parallelspiel reicht der dritte Punkt im Turnier zum sensationellen Einzug ins Sechzehntelfinale.

Die "Blauen Haie" beenden ihre erste Weltmeisterschafts-Gruppenphase ungeschlagen und treffen in der K.o.-Runde auf Argentinien (Samstag 0:00 MESZ).

Saudi-Arabien hingegen verpasst den Aufstieg und scheidet damit zum sechsten Mal in Folge bereits nach der Gruppenphase aus. Der bisher einzige Einzug in die K.o.-Phase bleibt jener bei der WM 1994.