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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kap Verde vs. Saudi-Arabien

WM 2026 heute live: Wo läuft Kap Verde gegen Saudi-Arabien am Samstag ab 02:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kap Verde vs. Saudi-Arabien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Kap Verde gegen Saudi-Arabien (Samstag, ab 02:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 26.06., 21:00 Uhr: Norwegen vs. Frankreich

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Freitag, 26.06., 21:00 Uhr: Senegal vs. Irak

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 02:00 Uhr: Kap Verde vs. Saudi-Arabien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Samstag, 27.06., 02:00 Uhr: Uruguay vs. Spanien

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 05:00 Uhr: Ägypten vs. Iran

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 05:00 Uhr: Neuseeland vs. Belgien

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

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