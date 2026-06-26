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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Ägypten vs. Iran

WM 2026 heute live: Wo läuft Ägypten gegen den Iran am Samstag ab 05:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Ägypten vs. Iran Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Ägypten gegen Iran (Samstag, ab 05:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 26.06., 21:00 Uhr: Norwegen vs. Frankreich

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Freitag, 26.06., 21:00 Uhr: Senegal vs. Irak

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 02:00 Uhr: Kap Verde vs. Saudi-Arabien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Samstag, 27.06., 02:00 Uhr: Uruguay vs. Spanien

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 05:00 Uhr: Ägypten vs. Iran

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 05:00 Uhr: Neuseeland vs. Belgien

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

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