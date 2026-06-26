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WM 2026 heute: Norwegen - Frankreich

Haaland vs. Mbappe! In Gruppe I kämpfen Norwegen und Frankreich um den Gruppensieg. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Norwegen - Frankreich
Textquelle: © LAOLA1
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Duell der Superstars um den Sieg in Gruppe I der Fußball-WM 2026!

Die beiden bisher ungeschlagenen Nationen Norwegen und Frankreich treffen im Gipfeltreffen am Freitagabend aufeinander (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im Fokus stehen dabei vor allem die Superstars Erling Haaland und Kylian Mbappé, die in den ersten beiden Spielen bereits jeweils vier Tore erzielt haben.

Die K.o.-Phase ist damit beiden Nationen sicher, die Ausgangslage dafür aber noch nicht.

Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

LIVE-Ticker:

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