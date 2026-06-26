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Norwegen NORFrankreich FRA
Heute 21:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute: Norwegen - Frankreich
Haaland vs. Mbappe! In Gruppe I kämpfen Norwegen und Frankreich um den Gruppensieg. LIVE-Infos:
Duell der Superstars um den Sieg in Gruppe I der Fußball-WM 2026!
Die beiden bisher ungeschlagenen Nationen Norwegen und Frankreich treffen im Gipfeltreffen am Freitagabend aufeinander (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Im Fokus stehen dabei vor allem die Superstars Erling Haaland und Kylian Mbappé, die in den ersten beiden Spielen bereits jeweils vier Tore erzielt haben.
Die K.o.-Phase ist damit beiden Nationen sicher, die Ausgangslage dafür aber noch nicht.
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>