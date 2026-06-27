Neuseeland Neuseeland NZL
Belgien Belgien BEL
Endstand
1:5
0:1 , 1:4
  • Elijah Just
  • Highlights
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Im Video: Belgien schießt sich gegen Neuseeland warm

Erstmals trifft Belgien bei dieser WM selbst und dann folgen gleich vier weitere Treffer. Die Highlights:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Belgien feiert gegen Neuseeland einen Kantersieg. Gleich fünfmal treffen die "Roten Teufel".

Einmal darf auch Neuseeland jubeln. Ein Ex-LigaZwa-Kicker sorgt beim WM-Aus der Ozeanier für den Ehrentreffer.

Zum Spielbericht>>>

Die Highlights:

Mehr zum Thema

Belgien feiert Kantersieg gegen Neuseeland: Die Statistiken

Belgien feiert Kantersieg gegen Neuseeland: Die Statistiken

Fußball WM
Im dritten Versuch zeigt Belgien gegen Neuseeland groß auf

Im dritten Versuch zeigt Belgien gegen Neuseeland groß auf

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Neuseeland vs. Belgien

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Neuseeland vs. Belgien

Fußball WM
Verletzt! Spanien-Angreifer droht WM-Aus

Verletzt! Spanien-Angreifer droht WM-Aus

Fußball WM
Im Video: Iran-Siegtor in der Nachspielzeit aberkannt

Im Video: Iran-Siegtor in der Nachspielzeit aberkannt

Fußball WM
9/12 Gruppen abgeschlossen: Die besten WM-Gruppendritten

9/12 Gruppen abgeschlossen: Die besten WM-Gruppendritten

Fußball WM
64
WM 2026: Die Endtabelle von Gruppe G

WM 2026: Die Endtabelle von Gruppe G

Fußball WM
2

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball FIFA WM 2026 Fußball WM Belgien (Team, Fußball) Neuseeland