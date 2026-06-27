Neuseeland NZLBelgien BEL
Endstand
1:50:1 , 1:4
-
Elijah Just
- Leandro Trossard
- Leandro Trossard
- Kevin De Bruyne
- Romelu Lukaku
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Alexis Saelemaekers
NEWS
Im Video: Belgien schießt sich gegen Neuseeland warm
Erstmals trifft Belgien bei dieser WM selbst und dann folgen gleich vier weitere Treffer. Die Highlights:
Belgien feiert gegen Neuseeland einen Kantersieg. Gleich fünfmal treffen die "Roten Teufel".
Einmal darf auch Neuseeland jubeln. Ein Ex-LigaZwa-Kicker sorgt beim WM-Aus der Ozeanier für den Ehrentreffer.