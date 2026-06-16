-
Iran vs. NeuseelandFIFA WM 2026
-
Highlights: Uruguay beißt sich die Zähne ausFIFA WM 2026
-
Highlights: Belgien stemmt sich gegen Start-NiederlageFIFA WM 2026
-
Highlights: Kap Verde ringt Spanien einen Punkt ab!FIFA WM 2026
-
Herzog: "Das ist das beste ÖFB-Team seit 1978"Ansakonferenz
-
Österreich vs. Jordanien: 5 Dinge, die ihr wissen müsstAnsakonferenz
-
Run4future-Podcast: Bernard NeuholdFußball - Sonstiges
-
Highlights: Schweden schenkt Tunesien fünf Gegentore ein!FIFA WM 2026
-
Highlights: Diallo erlöst Elfenbeinküste nach Chancen-FlutFIFA WM 2026
-
Highlights: Später Schock! Japan entreißt Niederlande den SiegFIFA WM 2026
NEWS
WM 2026: Die Tabelle der Gruppe G
Belgien, Ägypten, Iran und Neuseeland rittern in Gruppe G um den Aufstieg. LIVE-Infos:
48 Teams kämpfen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 um 32 Plätze im Sechzehntelfinale.
So auch in Gruppe G, in der Belgien, Ägytpen, Iran und Neuseeland um den Aufstieg kämpfen.
Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe hat sein Ticket für die K.o.-Phase sicher. Auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.
WM 2026: Alle Gruppen/Tabellen >>>
Die aktuelle Übersicht der Gruppe G: