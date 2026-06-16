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WM 2026: Die Tabelle der Gruppe G

Belgien, Ägypten, Iran und Neuseeland rittern in Gruppe G um den Aufstieg. LIVE-Infos:

WM 2026: Die Tabelle der Gruppe G Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1
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48 Teams kämpfen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 um 32 Plätze im Sechzehntelfinale.

So auch in Gruppe G, in der Belgien, Ägytpen, Iran und Neuseeland um den Aufstieg kämpfen.

Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe hat sein Ticket für die K.o.-Phase sicher. Auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.

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Die aktuelle Übersicht der Gruppe G:

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