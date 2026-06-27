Im dritten Versuch zeigt Belgien gegen Neuseeland groß auf

Belgien gewinnt das letzte Gruppenspiel der Gruppe G mit 5:1 gegen Außenseiter Neuseeland. Die Belgier klettern noch am Iran und Ägypten vorbei auf den ersten Gruppenplatz.

Belgien hat von Beginn an die Oberhand auf dem Platz, spielt aber immer wieder zu kompliziert. Neuseeland wird tief in der eigenen Hälfte festgenagelt, die "All Whites" von den Pazifikinseln haben trotzdem noch Glück.

Nach elf Minuten setzt Leandro Trossard einen Schuss aus spitzem Winkel an die Innenstange im langen Eck, über Tyler Bindons Schienbein auf der Torlinie prallt der Ball zurück ins Feld.

Zudem nimmt Schiedsrichter Adham Makhadmeh einen Strafstoß für Belgien nach VAR-Intervention zurück, weil Finn Surman seinen Arm beim vermeintlichen Handspiel in natürlicher Haltung angelegt hatte (19.).

Trossard bricht die Torsperre

Die längst überfällige Führung der "Roten Teufel" fällt nach einem Standard. Kevin De Bruyne bringt den Eckball auf die zweite Stange, dort sind gleich drei Neuseeländer völlig orientierungslos.

Tim Payne hat noch dazu das Pech, dass der Ball von seiner Schulter genau vor die Füße von Trossard prallt. Keine fünf Meter vor dem Tor lässt sich der Arsenal-Angreifer diese Chance nicht entgehen und bringt Belgien mit 1:0 in Front.

Vor lauter Freude über das erste selbst erzielte Tor bei dieser WM lassen die Belgier die Zügel kurz schleifen, pünktlich zur Pause stellen sie ihre Dominanz wieder her, ohne dass Neuseeland einen einzigen Schuss auf das Tor abgeben konnte.

Belgien kommt auf Touren

Im zweiten Durchgang bekommen die Neuseeländer gleich das nächste Tor eingeschenkt, wieder von Leandro Trossard. Mit seinem ersten Schuss trifft er noch seinen Teamkollegen, der Abpraller springt aber direkt zurück zu Trossard, der seinen zweiten Versuch energisch im Tor versenkt (50.).

Der Sieg der Belgier ist damit abgesichert, sie wollen aber weiter Tore schießen. Altstar De Bruyne kommt auch noch zu seinem Treffer, er richtet sich den Ball knapp vor dem Strafraum noch mit der Ferse her und jagt ihn dann flach in die rechte Ecke (66.).

Zwei Joker runden das Ergebnis ab

Elijah Just erzielt nach einer verunglückten Faustabwehr von Thibault Courtois im Tor der Belgier noch den Ehrentreffer für Neuseeland (85.), die Freude über sein drittes Tor bei dieser WM währt aber nicht lange.

Romelu Lukaku kommt nach diesem 1:3 ins Spiel und trifft nach weniger als einer Minute auf dem Platz seinerseits mit dem Kopf, 1:4 (86.).

Belgien klettert dank des besseren Torverhältnisses auf Platz eins der Gruppe. In der Nachspielzeit erzielt auch Alexis Saelemakers noch sein Tor (90+4.), unmittelbar danach ist das Spiel beim Stand von 1:5 vorbei.

Die "Roten Teufel" schließen die Gruppe G auf Platz eins mit fünf Punkten ab. Ägypten landet punktgleich wegen des um zwei Treffer schlechteren Torverhältnisses auf Rang zwei. Für den drittplatzierten Iran mit nur drei Punkten wird das Sechzehntelfinale eng.

Der WM-Spielplan >>>