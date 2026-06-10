Wie Standards die WM 2026 entscheiden können

"Wenn man an die letzte EM denkt - und wir speziell an das Europa-League-Finale - , dann ist klar, dass Standards auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind und die Spiele entscheiden können und oft auch tun", meint der Innenverteidiger.

Zwei österreichische Spezialisten

Die Wertigkeit von Standards habe sich in den letzten Jahren erhöht, findet Stefan Posch: "Man hat es auch in der Quali gesehen, dass wir nach Standards gefährlich sind - ob es lange Einwürfe oder Ecken sind."

Gerade bei den Outeinwürfen hat das ÖFB-Team mit Lienhart und Kevin Danso zwei Spezialisten.

"Da haben wir die richtigen zwei dabei, mit Kevin und Lieni. Die zwei können schon richtig weit einwerfen. Wenn man so welche im Team hat, ist das auf jeden Fall wie ein Corner oder zumindest genauso gefährlich", erzählt Patrick Wimmer.

Die Entwicklung bei den letzten WMs

Bei der vorletzten Weltmeisterschaft, 2018 in Russland, wurde ein neuer Rekord an Treffern nach Standardsituationen aufgestellt: 73 waren es insgesamt, 51 ohne Elfmeter. 43 Prozent der 169 WM-Tore fielen nach ruhenden Bällen.

2022 verringerte sich der Anteil an Standardtoren mit nur 42 von 172 Toren (24 Prozent) gewaltig. Aber nicht nur ob des deutlichen Anstiegs im Klubfußball ist zu erwarten, dass es 2026 wieder deutlich nach oben gehen wird.

Warum eigentlich

Aber weshalb? Zum einen orientiert sich der Nationalmannschaftsfußball häufig an den erfolgreichsten Klubs, das war 2010 und 2014 bei den WM-Siegen von Spanien und Deutschland der Fall.

Zum anderen ist das Nationalteam-Umfeld bei einer WM fast ideal, um Standards zu trainieren. Das beginnt natürlich schon vor der Endrunde in den unterschiedlichen Lehrgängen.