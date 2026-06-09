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Gestiegene Preise: DFB-Spieler zahlen Fans Busfahrt zum Spiel

Die Aktion der deutschen Nationalteamspieler ist eine Reaktion auf die stark gestiegenen Preise im öffentlichen Transportwesen.

Gestiegene Preise: DFB-Spieler zahlen Fans Busfahrt zum Spiel Foto: © IMAGO / Eibner
Textquelle: © APA
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Die deutschen Fußball-Nationalspieler haben für Bus- und Bahnfahrten in New York während der WM für 600 Fans einen kostenlosen Transport zum letzten Gruppenspiel organisiert.

Sie übernehmen demnach für die Partie am 25. Juni gegen Ecuador in East Rutherford die Kosten für Busse, die die Anhänger von New York aus zur Arena in New Jersey bringen. Die DFB-Elf reagiert damit auf die Diskussion um die bei der WM stark gestiegenen Preise im öffentlichen Transportwesen.

Die Verkehrsgesellschaft NJ Transit hatte die Preise für Fahrten zwischen New York und East Rutherford zuvor nach heftiger Kritik zwar wieder gesenkt. Sie sind aber weiterhin deutlich höher als vor und nach dem WM-Turnier.

Der Preis für die Sondertickets sank von zunächst 150 Dollar auf nun 98 Dollar (ca. 85 Euro) für Hin- und Rückfahrt. Regulär kostet die Strecke nach offiziellen Angaben normalerweise rund 12,90 Dollar. Eine Busfahrt soll mittlerweile 20 statt der einst geplanten 80 Dollar für Hin- und Rückweg kosten.

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