Top oder Flop?

Pünktlich zur WM 2026 hat die ADMIRAL Ansakonferenz powered by adidas ihre Lieblings-Trikots der Endrunde bewertet und daraus ein gemeinsames Ranking erstellt.

Das Ergebnis hat es in sich: Weder Deutschland noch Spanien oder Japan landen ganz oben.

Welches Trikot schnappt sich Platz eins? Welche Nationen schaffen es aufs Podest? Und welche Designs bleiben besonders in Erinnerung?

Das große WM-Trikot-Ranking sorgt für einige Überraschungen – und jede Menge Diskussionsstoff.

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