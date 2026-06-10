Weltranglisten-Platzierung: 7

Beste WM-Platzierung: Finale 1974, 1978, 2010 (12 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Ronald Koeman (seit 2023)

Marktwert gesamt: 754,20 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Ryan Gravenberch (Liverpool) - 80 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Virgil van Dijk (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Denzel Dumfries (Inter)

Bevorzugtes System: 4-3-3

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WM-Einschätzung:

Koemans Kader ist schwierig einzuschätzen. Spieler von Weltklasse-Niveau haben die Niederländer allen voran im Zentrum und mit van Dijk in der Abwehr. Die Offensive offenbart auf dem Papier aber Schwachstellen. Was heraussticht: Die Elftal verfügt über einen riesigen Premier-League-Block. 16 der 26 Akteure spielten vergangene Saison in der besten Liga der Welt. Mit Dumfries, De Jong und Co. gibt's weitere Top-Spieler. Die Schwachstelle ist hingegen vorne, mit Depay und Weghorst sind zwei Spieler über dem Zenit dabei. Ein überraschend tiefer Run, wie bei der letzten EURO, ist aber durchaus möglich.

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