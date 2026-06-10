Niederlande im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen
Wer sind die Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Niederlande im Check:
Weltranglisten-Platzierung: 7
Beste WM-Platzierung: Finale 1974, 1978, 2010 (12 WM-Teilnahmen inkl. 2026)
Teamchef: Ronald Koeman (seit 2023)
Marktwert gesamt: 754,20 Millionen Euro
Spieler mit höchstem Marktwert: Ryan Gravenberch (Liverpool) - 80 Millionen Euro
Schlüsselspieler: Virgil van Dijk (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Denzel Dumfries (Inter)
Bevorzugtes System: 4-3-3
Niederlande-Kader im Überblick >>>
WM-Einschätzung:
Koemans Kader ist schwierig einzuschätzen. Spieler von Weltklasse-Niveau haben die Niederländer allen voran im Zentrum und mit van Dijk in der Abwehr. Die Offensive offenbart auf dem Papier aber Schwachstellen. Was heraussticht: Die Elftal verfügt über einen riesigen Premier-League-Block. 16 der 26 Akteure spielten vergangene Saison in der besten Liga der Welt. Mit Dumfries, De Jong und Co. gibt's weitere Top-Spieler. Die Schwachstelle ist hingegen vorne, mit Depay und Weghorst sind zwei Spieler über dem Zenit dabei. Ein überraschend tiefer Run, wie bei der letzten EURO, ist aber durchaus möglich.