Weltranglisten-Platzierung: 18

Beste WM-Platzierung: Achtelfinale 2002, 2010, 2018 & 2022 (8 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Hajime Moriyasu (seit 2018)

Marktwert gesamt: 270,85 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) - 40,00 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Hiroki Ito (FC Bayern), Wataru Endo (Liverpool) & Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Bevorzugtes System: 3-4-2-1

Japans Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Japan hat im Moment den vermutlich besten Kader seiner Geschichte. Auf allen Schlüsselpositionen haben die Japaner Spieler in Top-fünf-Ligen. Zudem hat der Kader eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Hoffnungsspielern. Wenn die Japaner die Leistung, die sie zuletzt gezeigt haben, auf den Platz bringen, ist ihnen ein Viertelfinaleinzug durchaus zuzutrauen.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>