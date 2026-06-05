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Welcher WM-Ball ist die Nummer 1?

Vom Telstar bis zum neuen Trionda: Die ADMIRAL Ansakonferenz präsentiert das große Ranking der WM-Bälle seit 1970.

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Top oder Flop?

Seit 1970 stellt adidas den offiziellen Spielball der Fußball-Weltmeisterschaft. Vom legendären Telstar über den umstrittenen Jabulani bis hin zum neuen Trionda für die WM 2026 – jeder Ball erzählt seine eigene Geschichte.

Gemeinsam mit adidas hat die ADMIRAL Ansakonferenz alle 15 WM-Bälle ins Studio geholt. Hannes und Patrick präsentieren das große Ranking der zehn beliebtesten Modelle.

Welcher Ball ist zeitloser Kult? Welcher wurde völlig überschätzt? Und welcher WM-Ball darf sich am Ende die Krone aufsetzen?

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Die ADMIRAL Ansakonferenz als Podcast anhören:

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