Top oder Flop?

Seit 1970 stellt adidas den offiziellen Spielball der Fußball-Weltmeisterschaft. Vom legendären Telstar über den umstrittenen Jabulani bis hin zum neuen Trionda für die WM 2026 – jeder Ball erzählt seine eigene Geschichte.

Gemeinsam mit adidas hat die ADMIRAL Ansakonferenz alle 15 WM-Bälle ins Studio geholt. Hannes und Patrick präsentieren das große Ranking der zehn beliebtesten Modelle.

Welcher Ball ist zeitloser Kult? Welcher wurde völlig überschätzt? Und welcher WM-Ball darf sich am Ende die Krone aufsetzen?

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